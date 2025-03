Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izazvao je danas lavinu besa nakon što je napao "koaliciju voljnih" koju je pominjao britanski premijer Kir Starmer. Ovo se odnosi na zemlje koje žele da daju bezbednosne garancije Ukrajini, a Vens je uputio oštre reči o samoj Velikoj Britaniji.

Stramer, koji se izdaje za ključnog posrednika između Vašingtona i Evrope, u saradnji sa Francuskom i Ukrajinom priprema mirovni plan koji će zatim predstaviti američkom predsedniku Donaldu Trampu.

Vens nazvao Britaniju "nasumičnom zemljom koja nije ratovala"

JD Vance is erasing the hundreds of British troops who gave their lives in Iraq + Afghanistan from history.



Six of my own regiment, the Royal Military Police, didn’t return home from Iraq.



This is a sinister attempt to deny that reality. Vance has demeaned his office. https://t.co/5S9audWguc