Džej Di Vens otkrio detalje: Poznato šta će biti sa Ilonom Maskom nakon što napusti Trampov kabinet

Potpredsednik SAD Džej Di Vens otkrio je da će ilijarder Ilon Mask i dalje biti savetnik i prijatelj njemu i predsedniku Donaldu Trampu, čak i nakon što mu istekne uloga specijalnog vladinog zaposlenog nakon 130 dana u Agenciji za efikasnost vlade (DOGE).

"DOGE ima puno posla, i da, taj posao će se nastaviti nakon što Ilon ode", rekao je Vens u intervjuu za Fox News.

Vens je takođe nazvao izveštaje portala Politico, koji kažu da Tramp govori svojim unutrašnjim krugovima, uključujući članove Kabineta, da Mask uskoro odlazi, "totalnim lažnim vestima".

Billionaire Elon Musk will remain a friend and adviser to President Donald Trump and Vice President J.D. Vance even as he leaves his position at the Department of Government Effectiveness, Vance said in an interview with Fox News on Thursday. pic.twitter.com/BRp05fx0BN