PILOT POGINUO NA LICU MESTA: Ovo je avion iz Banjaluke koji se srušio u Austriji! (FOTO)

Mali avion, koji je juče poleteo iz Banje Luke, srušio se nedaleko od aerodroma u austrijskom Cel am Ze.

Nesreća se dogodila oko 13:30 sati, a pilot jednoseda je poginuo.

Društvenim mrežama se šire fotografije aviona posle nesreće.

Inače, prema informacijama "flightaware.com", poslednji kontakt sa letelicom je ostvaren u 55. minutu leta, negde iznad mesta Haleg u Koruškoj.

In Zell am See ist am Dienstag ein Kleinflugzeug in der Nähe des Flughafens in einer Wiese abgestürzt. Der Pilot, es dürfte sich um einen Deutschen handeln, hat den Absturz nicht überlebt. https://t.co/iKrpKJ7Eiv pic.twitter.com/Sci1yfodP4