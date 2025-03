VELIKI POŽAR U HOLANDIJI: Izgorelo najmanje deset zgrada u centru Arnhema (VIDEO)

Ogroman požar bukti u centru Arnhema, na istoku Holandije, javlja portal NL Tajms.

Požar je izbio oko 3:45 ujutru u prodavnici SoLou u ulici Janstrat i brzo se proširio na druge istorijske prodavnice.

Najmanje 10 zgrada je buknulo, rekao je portparol Vatrogasne brigade za portal NOS nešto posle 7.00 časova.

Požar bukti u zgradama iz 18. i 19. veka, koje imaju prodavnice u prizemlju i kuće iznad.

Navodi se da se između osam i 10 radnji i stambeni blok mogu smatrati izgubljenim.

Around 150 firefighters are currently fighting a fire in the historic city center of #Arnhem, The #Netherlands. The blaze has spread to ~10 buildings with 10 shops and 25 apartments. Evacuations are underway and there have been no reports of casualties so far.



📸 PB Heitink pic.twitter.com/L1qLDfO99j