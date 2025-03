ŠEST OSOBA NASTRADALO U ARGENTINI: Obilna kiša zahvatila Baija Blanku, evakuisane kuće i domovi zdravlja (VIDEO)

Najmanje šest osoba je nastradalo u obilnoj kiši koja je zahvatila argentinski lučki grad Baija Blanku, jugozapadno od glavnog grada Buenos Ajresa, objavili su udanas lokalni mediji i zvaničnici.

Zbog oluje, hitno su evakuisane kuće i domovi zdravlja, a slike na društvenim mrežama prikazuju majke novorođenčadi kako beže iz poplavljene bolnice sa svojim bebama, preneo je Rojters.

Meteorolozi su upozorili da vremenska prognoza nije obećavajuća i da se novi olujni front očekuje kasno večeras.

Catastrophic flooding hits Bahia Blanca, Argentina! Extreme rainfall causes widespread devastation in Buenos Aires province. Emergency services scramble to respond. #Argentina #Floods #BahiaBlanca pic.twitter.com/Afs0MedLKu

Vlasti su potvrdile da je jedna žena poginula na auto-putu i ne isključuju nove smrtne slučajeve.

Lokalni mediji objavili su da je poginulo još pet osoba jer su jake kiše nosile automobile ulicama, rušile drveće i stotine ljudi ostavile bez električne energije.

🚨🇦🇷 URGENT: Devastating floods in Bahía Blanca, Argentina, have claimed 6 lives and left the city reeling! 🌧️ Local officials are scrambling as the deluge wreaks havoc. Stay tuned for updates! #BahíaBlanca #Floods #BreakingNews pic.twitter.com/GofVRXTTjM