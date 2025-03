ZASTRAŠUJUĆE! Poznati MMA BORAC napadnut nožem ispred kuće, a onda je u ruke uzeo SAČMARICU

Kamere su sve snimile, MMA borac je iz automobila izvadio sačmaricu kako bi se odbranio...

Čuveni MMA borac Marlon Vera dožive je jednu neprijatnu situaciju pošto je bio meta napada ispred sopstvene kuće.

Dok je popravljao automobil, napadač je krenuo ka njemu, a u ruci je držao nož što se jasno vidi na snimku. Ipak, momak iz Ekvadora nije želeo da se odbrani uz pomoć borilačke veštine, već se opredelio za drugu opciju.

On je iz svog automobila izvadio sačmaricu. Da, dobro ste pročitali...

Marlon je odreagovao u sekundi, i čim je video napadača uzeo je sačmaricu i uperio ka maskiranom momku, koji je pobegao glavom bez obzira.

Kamere su sve snimile, a neverovatnu situaciju pogledajte u priloženom video snimku:

Some loser tried to attack Chito Vera with a knife.



FAFO pic.twitter.com/5V2JMBhLQQ