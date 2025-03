BRUTALNO UBIJENO 44 LJUDI! Izvršen krvavi MASAKR retke okrutnosti tokom molitve: Spaljene kuće i pijace (FOTO+VIDEO)

Militanti islamisti ubili su najmanje 44 civila i teško ranili njih 13 tokom napada na džamiju na jugozapadu Nigera u petak, saopštilo je Ministarstvo odbrane zemlje.

Napad se dogodio tokom popodnevne molitve u selu Fombita u ruralnoj opštini Kokorou, koja se nalazi u blizini tromeđe Nigera, Burkine Faso i Malija, što je regija poznata kao epicentar džihadističke pobune u zapadnoj Africi povezane sa Al Kaidom i Islamskom državom.

At least 44 civilians were k!lld and 13 injured in a mosque attack in Niger’s Fombita village during Ramadan. Heavily armed jihadists, believed to be from the EIGS group, encircled the mosque before launching the assault. Three days of national mourning have been declared.



