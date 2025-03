'UVEK SAM TO SMATRAO' Tramp siguran da je ovaj čovek ubio Kenedija, otkrio još jedan šok detalj!

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald je izjavio da veruje da je ubistvo američkog predsednika Džona Kenedija 1963. godine izvršio Li Harvi Osvald, ali da nije siguran da li je možda napadač imao pomoć.

Na pitanje da li veruje da je Osvald ubio Kenedija, Tramp je u izjavi Kleju Trevisu, osnivaču sportskog sajta Outkick, odgovorio potvrdno, preneo je Rojters.

- Da. I uvek sam to smatrao, naravno da je to bio on, ali da li je imao pomoć - rekao je Tramp.

Američko Ministarstvo pravde i drugi organi savezne vlade ponovo su potvrdili zaključak da je Osvald bio usamljeni ubica, ali ankete pokazuju da veliki broj Amerikanaca i dalje veruje da je Kenedijeva smrt u Dalasu bila posledica zavere.

Po Trampovom naređenju vlada je ove nedelje objavila hiljade stranica digitalnih dokumenata vezanih za atentat na Kenedija.

Tramp je prošle godine u predizbornoj kampanji obećao da će obezbediti više transparentnosti o Kenedijevoj smrti, a po stupanju na dužnost on je naložio i da se predstavi plan za objavljivanje zapisa u vezi sa ubistvima Kenedijevog brata Roberta 1968. i lidera za građanska prava Martina Lutera Kinga mlađeg.

