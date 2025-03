'TO JE U NAŠEM KOMŠILUKU, NE VERUJEMO IM' Evropa nervozna zbog pregovora SAD i Rusije o Crnom moru

Rumunija i Bugarska strahuju od bilo kakvih značajnih promena statusa kvo na Crnom Moru do kojih bi došlo u okviru potencijalnog šireg sporazuma između Rusije i SAD, budući da bi se time proširila operativna zona ruske mornarice, piše danas "Fajnenšel tajms" (FT), pozivajući se na zvaničnike iz crnomorskog regiona.

Prema pisanju londonskog lista, evropske zemlje koje imaju izlaz na Crno more sa zabrinutošću prate napredak pregovora u Rijadu, u okviru kojih je jutros u 8 sati počeo sastanak delegacija Rusije i Sjedinjenih Američkih Država.

Ukrajina je, navodi britanski list, isterala rusku mornaricu iz zapadnog dela Crnog mora, a za bilo kakav dogovor koji bi se postigao na tekućim pregovorima u Rijadu očekuje se da će biti od koristi Moskvi, navode neimenovani zvaničnici, dodajući da bi to moglo da ugrozi bezbednost Rumunije i Bugarske a da one na to nemaju nikakvog uticaja.

"To je u našem susedstvu, a mi nemamo poverenja u Ruse ako im se dozvoli veća sloboda u operisanju", rekao je jedan od zvaničnika.

Stručni sastanak "tehničkih timova" Rusije i Sjedinjenih Država počeo je jutros u 8 sati u Rijadu u Saudijskoj Arabiji, a očekuje se da će razgovori biti fokusirani na nijanse mogućeg obnavljanja inicijative o bezbednosti plovidbe u Crnom moru, o kojoj je razgovarano tokom poslednjeg telefonskog kontakta predsednika dve zemlje, Vladimira Putina i Donalda Trampa.

Trampov glavni izaslanik za Rusiju, Stiv Vitkof, juče je ocenio da će se danas u Rijadu postići "istinski napredak", posebno kad je reč o primirju na Crnom moru koje bi se odnosilo na plovidbu brodova između dve zemlje.

Međutim, iz Kremlja je ocenjeno da slede "teški pregovori" i da je ovo "tek početak puta".

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da će glavni fokus u pregovorima Rusije sa SAD biti moguća obnova dogovora o bezbednoj plovidbi brodova sa robom za ukrajinski poljoprivredni izvoz preko Crnog mora, u čijem su sklapanju 2022. godine posredovale Turska i UN.

Moskva se iz tog sporazuma povukla 2023. godine, uz optužbe da Zapad nije ispunio svoja obećanja o ublažavanju sankcija za ruski izvoz poljoprivrednih proizvoda i đubriva.

Autor: Iva Besarabić