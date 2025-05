Ja sam ležao, a ti si se provodila: Mima i Gruja obelodanili detalje najskandaloznije svađe zbog koje je reagovala i policija! (VIDEO)

Šok nado šokovima!

Nikola Grujić i Milena Mimas Šarac odlučili su da sednu i porazgovaraju nakon haosa koji se desio na debati zbog profila na platformi Only fans.

- Ja ne razumem šta je meni ovo trebalo? Rekao sam ti da se ne uplićeš sa ljudima u svađe - rekao je Gruja.

- Pa rekla sam ti da je taktički sve uradila. Da li misliš da bi moja drugarica sve skrinšotovala? Ja jednom jesam njenoj mami slučajno poslala, jer sam htela drugarici da ispričam. Kad sam videla da piše Daca ni 30 sekundi nije prošlo, a ona je već ušla i bile su dve plave crtice i brzo sam obrisala, ali je sve ostalo u telefonu - govorila je Mimas.

- Krivo mi je što će neko da gleda moju krvavu glavu napolju. Da li znaš šta je tad bilo? Ti si mene namestila da ležim 48 sati - rekao je on.

- Ideš u zatvor ako pogledaš drugu, ne interesuje me. Ja sam tad popila, dobro je da vas nisam sve prebila - nastavila je Mimas.

- Ja sam tebe tad pljunuo, a ti si rekla da zbog toga ideš u retoran, a ja da slavim Novu godinu sa bratom. Seli smo u kola, uzela si već telefon da se dopisuješ sa drugaricom, a ja sam ti uzeo ključeve i kola. Napravio sam krug i tu me je čekala policija. Ja sam ležao tamo, a ti si se provodila za Novu godinu. Došao sam kući, nisi htela da mi se javiš - pričao je Gruja.

- Otišla sam na zimovanje sa drugaricama, na Kopaonik - rekla je ona.

- Nisi htela da se javiš. Ja sam u tom haosu uzeo i udario sebe čašom o glavu i to su slike koje sam ja tebi poslao. Boli me samo što će mene neko da gleda krvavog napolju, a te priča za 500 evra nemaju veze s mogzom - nastavio je on.

Autor: A. Nikolić