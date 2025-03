NESTAO PUTINOV ČUVENI GENERAL?! Vođa grupe Sever je ubijen?

Komandant ruske grupe Sever, general Aleksandar Lapin, navodno je nestao.

Ovu neproverenu informaciju, čiji su izvor ruski Telegram kanali koji prate rat u Ukrajini, objavio je Anton Geraščenko, bivši savetnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova.

- Na ruskim Telegram kanalima pojavili su se izveštaji da je ruski general Lapin, komandant Grupe Sever, možda nestao ili ubijen u Belgorodskoj oblasti u Rusiji. Ove informacije nisu verifikovane i potrebna je potvrda. Lapin je komandovao okupacionom grupom Sever, koja je izvela ofanzivu na Harkov. Naredio je vazdušni napad na zgradu hipermarketa u Harkovu 25. maja 2024. godine, u kojem je ubijeno 19 civila - objavio je Geraščenko na društvenoj mreži "Iks".

Uz objavu je priložio poruku koja kruži društvenim mrežama, a koja glasi:

- Danas, u zoni odbrambene operacije, pokrenute da spreči neprijatelja da napreduje u Belgorodskoj oblasti, ubijen je komandant Lenjingradskog vojnog okruga, general-potpukovnik Lapin Aleksandar Pavlovič. Detalji će biti dostupni kasnije. Večna slava heroju Rusije.

Reports have appeared on Russian Telegram channels that Russian general Lapin, commander of the North group, may have gone missing or have been killed in Belgorod region of Russia.



This information hasn't been verified and needs confirmation.



Lapin is the one who commanded the… https://t.co/1KUjuNnvll pic.twitter.com/FoHJXBYVIP