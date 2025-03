Šok iz Amerike: Tramp uvodi carinu od 25 odsto na sve automobile uvezene u SAD

Predsednik Amerike Donald Tramp saopštio je danas da uvodi carinu od 25 odsto na sve automobile koji ulaze u Sjedinjene Države.

Tramp je izjavio da očekuje da će automobilske kompanije preseliti proizvodnju u SAD, graditi nove pogone ili širiti postojeće. Oštro je kritikovao firme koje su poslednjih decenija otvarale proizvodne pogone u Kanadi i Meksiku, tvrdeći da je to bilo na štetu američkih radnika.

"Ako pravite svoj automobil u SAD, nema carine", rekao je Tramp.

Akcije vodećih američkih proizvođača automobila naglo su pale u trgovini nakon zatvaranja berze. Deonice Forda su se smanjile za 2 odsto, General Motorsa za 2,3 odsto, dok je vlasnik Jeepa, Stellantis, zabeležio pad od 3 odsto.

Nijedan automobil koji se vozi u SAD nije u potpunosti napravljen od delova proizvedenih isključivo u Americi. Većina vozila koja sadrže 50 odsto ili više delova iz SAD-a ili Kanade—što se donedavno smatralo ekvivalentom američke proizvodnje—sklapaju se u fabrikama Tesle ili stranih proizvođača sa montažnim pogonima u SAD-u, uključujući Hondu, Hјundaи, Kiju, Nisаn, Mazdu, Subaruu i Tojotu.

Iako se Ford F-150 sklapa u Sjedinjenim Državama, manje od 50 odsto njegovih delova potiče iz američke proizvodnje.

Meksiko ostaje najveći izvor uvoznih automobila u SAD, snabdevajući otprilike 14 odsto svih vozila prodatih u zemlji, a slede Japan, Južna Koreja, Evropska unija i Kanada.

Nove carine dolaze nedelju dana pre Trampovog planiranog „Dana oslobođenja“ 2. aprila, kada je obećao da će objaviti niz novih tarifa protiv mnogih najvećih trgovinskih partnera Amerike, uključujući dugogodišnje saveznike, a koje će uticati na širok spektar proizvoda. Tramp je poslednjih dana nagoveštavao da bi posebna izjava o carinama na automobile mogla biti objavljena pre sledeće nedelje.

