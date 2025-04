ŠOK ODLUKA! Eskalacija trgovinskog rata: Tramp uvodi carine Kini od 245 odsto!

Trgovonski rat između dve najveće svetske ekonomije žestoko je eskalirao. Bela kuća je objavila da bi Kina sada mogla da bude pogođena carinom od čak 245 odsto na izvoz u Sjedinjene Države kao rezultat njenih „mera odmazde“.

Ovo je najviša do sada pomenuta carinska stopa, što je navedeno u upravo objavljenom dokumentu, uz izvršnu naredbu koju je potpisao američki predsednik Donald Tramp. Tim nalogom je najavljena istraga o rizicima za nacionalnu bezbednost SAD zbog zavisnosti od uvoza prerađenih kritičnih minerala i srodnih proizvoda.

Na današnjoj konferenciji za novinare, portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lin Đian upitan je za tarifnu stopu od 245 odsto. On je odgovorio da „za konkretne brojke treba kontaktirati američku stranu“, izvestio je kineski državni Global Times.

