STRAVIČAN SNIMAK SA TAJLANDA, ZEMLJOTRES IH ZADESIO U METROU: Vagon se ljulja iz sve snage, preplašeni ljudi se drže za ruke (FOTO, VIDEO)

Još jedan dramatičan snimak stiže iz Mjanmara koji su jutros pogodila dva razorna zemljotresa.

Prvi je bio jačine 7,7 stepeni.

Potres je bio toliko jak da se osetio u 1000 kilometara udaljenom Bangkoku i doveo do urušavanja solitera u izgradnji u tom gradu. Društvenim mrežama kruže stravični snimci nastali u trenutku potresa, a jedan od njih navodno je nastao u metro stanici.

At the time of the Earthquake some people were on the MRT and luckily the swaying moment had already stopped at the station.#earthquake #Myanmar pic.twitter.com/djzrL47RW8