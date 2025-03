EKSPLODIRALA PUTINOVA LIMUZINA! Sve se dešavalo blizu sedišta FSB, jedan detalj posebno BRINE

Čuvena limuzina "Aurus" iz "službenog voznog parka" ruskog predsednika eksplodirala je na ulici severno od sedišta moskovske tajne službe FSB u Lubjanki.

Kako piše britanski list "San", jedna od limuzina ruskog predsednika Vladimira Putina eksplodirala je i zapalila se u Moskvi. Ruski lider je potom naredio da se pretraži kanalizacija i da se nagrade njegovi čuvari.

Snimci prikazuju da se požar koji je izbio u motoru "Aurus Senata" vrednog blizu 330.000 evra proširio na unutrašnjost vozila.

Radnici iz obližnjih restorana i barova dotrčali su u ulicu Sretenku u pokušaju da pomognu oko gašenja požara pre dolaska vatrogasnih službi. Zapanjeni posmatrači su gledali kako crni gusti dim izbija iz prednjeg dela zapaljenog vozila dok se vatra i dalje rasplamsavala.

Čini se da snimci napravljeni iz drugog ugla pokazuju da je zadnji deo vozila takođe oštećen.Izveštaji nisu otkrili ko je koristio automobil kada se šokantni incident dogodio. Veruje se da je limuzina u vlasništvu Odeljenja za upravljanje imovinom ruskog predsednika.

Posle požara nije dat nikakav izveštaj o tome šta je moglo da izazove iznenadni požar. Niko nije povređen u požaru.

Ruski predsednik Vladimir Putin, redovno koristi automobile ruske proizvodnje.

Nedavno je poklonio limuzinu severnokorejskom vođi Kim Džong Unu. Kako piše britanski list, incident se dešava u trenutku kada ruski lider pokazuje "intenzivnu paranoju u vezi sa atentatima koje bi neko izvršio nad njim."

Na snimcima od pre nekoliko dana, mogli su se videti vojnici ceremonijalne ruske garde postrojene u Murmansku. Njih je, svakog ponaosob, pretresao oficir Federalne službe zaštite (FSO).

Ispipao je vojnike u potrazi za skrivenim oružjem ili eksplozivnim napravama dok su stajali i čekali da Putin položi venac pored Groba Neznanog junaka u Murmansku, tvrdi britanski list.

Izveštaji kažu da su iz njihovih pušaka uklonjeni šaržeri jer se Putin, navodno, plaši atentata od strane svojih vojnika. Putin je iskoristio svoj put u ruski arktički grad Murmansk da izjavi kako namerava da nastavi rat u Ukrajini, piše "San".

Moscow, Russia ❗

🔥💨 Tonight an 'Aurus Senat' caught fire in the very center of Moscow. The price of such a car is about 30 million rubles, - local media. Now it's kaput. pic.twitter.com/qAJFt3bnRU