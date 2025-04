'MASK ĆE OTIĆI KAD ZAVRŠI POSAO' Oglasila se Bela kuća posle navoda da se milijarder povlači

Trajanje Maskove uloge u Odeljenju za vladinu učinkovitost (DOGE), gde nadzire velike rezove u američkoj vladi, nikada nije bilo jasno definisano.

Američki medij Politico ranije danas je objavio kako je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao svojim bliskim saradnicima da će milijarder Ilon Mask uskoro napustiti svoju poziciju u vladi.

Bela kuća nazvala je tu vest "smećem", a Trampova portparolka Karolajn Lavit izjavila je na društvenoj mreži X da će Mask "otići kada završi svoj posao", iako nije navela vremenski okvir.

This “scoop” is garbage.



Elon Musk and President Trump have both *publicly* stated that Elon will depart from public service as a special government employee when his incredible work at DOGE is complete. https://t.co/Brppff6SKi