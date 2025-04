Ovih 24 sata Mask neće skoro zaboraviti: Poraz na izborima, veliki pad prodaje Tesle, otkaz u Beloj kući...

Milijarder Ilon Mask dominirao je u vestima od početka 2025. godine - kao šef Agencije za efikasnost vlade objavio je rat zaposlenima u federalnim službama SAD, vodio je ratove na svojih družtvenoj mreži Iks, a uključio se i aktivno u prve važnije izbore od kada je Donald Tramp preuzeo funkciju predsednika.

Međutim, neočekivani događaji koji su usledili u sredu nateraće Maska da dugo pamti tih 24 sata. Ovi događaji su pokazali koliko je ograničen Maskov uticaj, kao i to koliki uticaj ima njegov prodor u američku politiku na globalni brend njegovog električnog automobila.

Maskov kandidat izgubio na izborima u Viskonsinu

Liberalka Suzan Kraford koju je podržala Demokratska stranka, lako je osvojila mesto u Vrhovnom sudu Viskonsina porazivši Breda Šimela, Maskovog i kandidata predsednika Donalda Trampa. Uoči izbora Mask je rekao da bi oni mogli da "odrede budućnost Amerike i zapadne civilizacije".

Mask je na ove izbore potrošio najmanje 20 miliona dolara, delio je čekove biračima od po milion dolara i obećao je da če Šimelovim pristalicama uplatiti po 20 dolara za svaki glas koji obezbede. Uprkos tome Suzan Kraford je pobedila sa više od 10 odsto osvojenih glasova više.

"Odrastajući u Čipeva Folsu nikada nisam mogla da zamislim da ću se boriti protiv najbogatijeg čoveka na svetu za pravdu u Viskonsinu. I pobedili smo", rekla je ona.

Mask nije mogao da izdrž i oglasio se u poruci na mreži Iks:

Elon Musk’s last 24 hours: A Wisconsin Supreme Court loss, Tesla sales plunge and reports he may soon leave role in Trump White House https://t.co/LDo2WTdPwa