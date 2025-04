MASOVNI RUSKI NAPAD NA DNJEPAR: Scene koje stižu su zastrašujuće, gori grad, kuće, škole, stradala i beba (VIDEO)

Dve osobe su poginule, a 28 je povređeno u Dnjepru u napadu ruske bespilotne letelice kasno uveče 16. aprila, prenosi Kijev Indipendent, napominjući da je priča u toku i da može biti još žrtava.

Rusija je pojačala napade dronovima i raketama u ratu protiv Ukrajine. Rusija je izvršila smrtonosni napad na Sumi 13. aprila, ubivši najmanje 117 ljudi, a 117 povređenih. Evropski lideri osudili su napad, opisujući ga kao užasan.

- Rusi su ubili mladu devojku u Dnjepru - rekao je guverner Dnjepropetrovske oblasti Sergej Lisak i dodao da je u ruskom napadu poginula i starija žena.



- Ranjenici se leče u bolnicama širom grada. Ukupan broj povređenih porastao je na 28 - od kojih su četvoro dece - izvestio je gradonačelnik Dnjepra Boris Filatov.

U napadu su povređeni devetomesečni, šestogodišnjak i 11-godišnje dete.



Nekoliko požara zahvatilo je grad, kuće, obrazovne ustanove, objekte kulture, au ruskom napadu oštećeni su automobili, dodaje Lisak.

Dron Šahed je zamalo pogodio gradsku skupštinu Dnjepra, rekao je Filatov u postu na Telegramu.

