RUSIJA UZVRATILA UKRAJINI: U udaru na Kijev najmanje četiri osobe poginule, požari bukte na sve strane (VIDEO)

U ruskim napadima na Kijev tokom noći najmanje četiri osobe su poginule a 20 je povređeno, objavio je gradonačelnik ukrajinske prestonice Vitalij Kličko.

On je dodao da je 16 njih hospitalizovano.

Potraga i spasilačke operacije su u toku na nekoliko lokacija.

Kyiv is burning right now, heavy fires all over the city pic.twitter.com/QOvW90Ok51

Požari su izbili u više okruga Kijeva nakon što su pali ostaci neprijateljskih dronova, prenosi Ukrinform.

BREAKING - Multiple fires reported in Kyiv, Ukraine's capital, during an ongoing Russian drone attack. An air raid alert was issued earlier, and authorities confirm air defense systems are active. pic.twitter.com/WywWzTiXXY