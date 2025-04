SRBIJI DRŽE PRIDIKE, A U SVOJOJ ZEMLJI BIJU! Drama u Nemačkoj: Policija razbila BARIKADE na berlinskom Humbolt univerzitetu (VIDEO)

Kako prenosi sajt Dolče Vele nemački policajci su razbili demonstracije na berlinskom Humbolt univerzitetu.

"Oko 300 policajaca pozvano je da razbiju propalestinske demonstracije na berlinskom Humbolt univerzitetu nakon što su se propalestinski demonstranti zabarikadirali u sali za predavanja", navodi se u objavi.

Oko 60 demonstranata okupiralo je zgradu, dok je sipred fakulteta bilo još oko 50 njih.

Around 300 police officers were called in to break up a pro-Palestinian demonstration at Berlin's Humboldt University after protesters barricaded themselves inside a lecture hall. pic.twitter.com/CVnWX3wGTa