IMA HAREM I POSEBNE USLOVE! Kako Ilon Mask 'hendla' svoju 'legiju beba' i njihove majke

Najbogatiji čovek na svetu, milijarder Ilon Mask žonglira sa više od desetoro dece i ima "dramu u haremu", dok istovremeno vodi svoje kompanije i savetuje predsednika SAD Donalda Trampa. Maks je nedavno uradio test očinstva u sporu s jednom ženom oko novca i privatnosti.

Ešli Sent Kler je želela da dokaže da je Ilon Mask otac njenog novorođenog deteta. Ali da bi zamolila milijardera da uradi test očinstva, desničarska influenserka s društvenih mreža morala je da ide preko Maskovog dugogodišnjeg posrednika, Džareda Birčala, piše WSJ.

"Ne želim da moj sin sebe doživljava kao da je tajna", rekla je Sent Kler Birčalu u dvosatnom telefonskom razgovoru koji su vodili u decembru.

Birčal joj je ponudio savet. Rekao je da je njegov šef "čovek velikog srca, brižan i darežljiv".

"Ipak, Mask ima i drugu stranu. Kada majka njegovog deteta krene 'pravnim putem' u raspravu, to se 'uvek završi loše po ženu koja je tako krenula, nego da nije", rekao joj je Birčal, dodajući da Mask "nije ni siguran da je dete njegovo".

To nije bio prvi takav razgovor za Birčala. Njegov zvanični posao je upravljanje porodičnim fondom Ilona Maska, a nedavno je pomogao u organizaciji Maskove donacije od preko 250 miliona dolara za podršku izboru Donalda Trampa.

Iza kulisa, Birčal takođe upravlja finansijskim i privatnim dogovorima koje Mask želi za žene koje odgajaju decu najbogatijeg čoveka na svetu.

Mask je imao najmanje 14 dece sa četiri žene, uključujući pop muzičarku Grajms i Šivon Zilis, izvršnu direktorku u njegovoj kompaniji za moždane čipove, Neuralink. Više izvora bliskih ovom tehnološkom preduzetniku tvrdi da veruju kako je stvarni broj Maskove dece znatno veći od onog koji je javnosti poznat.

Mask je Ešli Sent Kler ponudio 15 miliona dolara i 100.000 dolara mesečno za izdržavanje u zamenu za njeno ćutanje o detetu, koje su nazvali Romul. Birčal je rekao Sent Klerovoj da su slični sporazumi već bili dogovoreni sa drugim majkama Maskove dece.

Spor sa Sent Klerovom oko uslova dogovora u vezi sa njihovim detetom trajao je dok je Mask preuzimao jednu od najuticajnijih uloga u američkoj vladi.

Kao glavni savetnik predsednika Trampa, Mask je počeo da otpušta osoblje i smanjuje milijarde dolara iz budžeta saveznih institucija, kao šef novoformiranog Ministarstva za efikasnost vlade, pri čemu su ogromni socijalni programi poput socijalnog osiguranja, MedicAida i MediCare na udaru.

Maskov "projekat rađanja dece" povezan je sa njegovim ambicijama za NASA, koju želi da ubrza u misiji odlaska na Mars. Na mreži X izjavio je da je "pravljenje ljudi multiplanetarnim vrstama ključno za dugoročni opstanak čovečanstva i celokupnog života kakav poznajemo".

U njegovoj mračnoj viziji sveta, civilizacija je ugrožena zbog pada nataliteta.

Ljudi upoznati sa situacijom tvrde da je Mask opsednut idejom da ispravi ovaj istorijski trenutak tako što će pomoći da se Zemlja naseli većim brojem visoko inteligentnih ljudi. Njegove kompanije podržavaju tu viziju: glavni cilj "SpaceX" je izgradnja raketnog broda sposobnog da stigne do Marsa, dok ostale firme, uključujući proizvođača električnih automobila Teslu, služe kao finansijski oslonac za taj plan.

Mask svoju decu naziva "legijom" — referencom na drevne vojne jedinice koje su brojale hiljade vojnika i bile ključne za širenje Rimskog carstva.

Tokom trudnoće Ešli Sent Kler, Mask joj je predložio da uključe i druge žene kako bi mogli brže da dobiju još dece.

"Da bismo dostigli nivo legije pre apokalipse moraćemo da koristimo surogat majke", napisao je Mask Sent Klerovoj u poruci u koju Wall Street Journal imao uvid.

Prema rečima više ljudi, Mask je na svojoj društvenoj mreži X regrutovao potencijalne majke.

Sent Kler i drugi sagovornici, kao i poruke i dokumenti u koje je Journal imao uvid, navode da je Mask koristio svoje bogatstvo kako bi kupio ćutanje pojedinih žena koje su rodile njegovu decu.

U nekim ugovorima o isplati nalaze se klauzule o poverljivosti. Ako bi majke pružile otpor ili pokušale da angažuju advokate, Maskovi saradnici, uključujući njegovog bliskog savetnika Džareda Birčala, pretili su finansijskim sankcijama, navodi se u dokumentima i izjavama svedoka.

Birčal je Sent Klerovoj opisao Maskova očekivanja: "Privatnost i poverljivost su na vrhu liste u svakom aspektu njegovog života, svakom, i ceo njegov svet je organizovan kao neka vrsta meritokratije".

Beneficije, rekao je Birčal, dolaze kada „ljudi dobro obavljaju posao.”

Tokom razgovora sa Birčalom, Sent Kler mu je rekla da ju je kontaktirala žena koju je Mask pozvao da mu rodi dete. Rekla je da se oseća kao da je uvučena u Maskovu "harem dramu".

Detalji Maskove misije stvaranja potomstva tek sada počinju da izlaze u javnost. Grimes je u februaru preko mreže X molila Maska za pomoć kada je jedno od njihove dece imalo "zdravstvenu krizu", jer Mask nije želeo da komunicira s njom.

Ranije tog meseca, njihov četvorogodišnji sin, poznat i kao X, bio je na nacionalnoj televiziji na očevim ramenima dok je Mask govorio o smanjenju državne potrošnje iz Ovalne kancelarije u Beloj kući. Grimes je tada objavila da "on ne bi trebalo da bude u javnosti na ovaj način".

Jedna osoba upoznata sa Maskovim razmišljanjem o dogovorima sa majkama njegove dece rekla je da Mask veruje kako je bolje da se ti odnosi rešavaju daleko od očiju javnosti – radi bezbednosti i sigurnosti deteta.

"Pravite nova ljudska bića"

Mask je upozorio da će "civilizacija da se sruši" ako ljudi ne počnu da imaju više dece, stav koji je postao popularan u desničarskim krugovima i poznat je kao pronatalizam. Pokret pronatalizma čine ljudi zabrinuti zbog opadajuće stope nataliteta, koji su voljni da implementiraju političke i kulturne mere kako bi rešili ovaj problem.

Martin Varsavski, Maskov prijatelj koji je osnovao veliki lanac klinika za vantelesnu oplodnju u SAD, rekao je da je razgovarao sa Maskom o rizicima koje nosi opadanje nataliteta.

"Bez beba, nema budućnosti. Svaki problem postaje sekundaran u odnosu na problem što nemamo ljude na planeti,” rekao je Varsavski dodajući da Ilon Mask veruje da zemlja nije geografska lokacija, već da su zemlja ljudi.

Govoreći pred publikom na investicionoj konferenciji u Saudijskoj Arabiji prošle godine, Mask je izložio hitnost problema.

"Mislim da bi za većinu zemalja trebalo da gledaju na stopu nataliteta kao na najveći problem koji treba da reše. Ako ne pravite nove ljude, neće biti ni čovečanstva, i sve politike na svetu ne znače ništa,” rekao je Mask publici putem video prenosa uživo.

Kada se novinar našalio da Mask već čini svoj deo kako bi rešio ovaj problem, milijarder se složio.

"Da. Jesam. Mislim, morate da delate, a ne samo da govorite. Tako da imam puno dece i podstičem i druge da imaju puno dece", rekao je Ilon Mask.

Odvojeno, Musk je rekao da je zabrinut zbog toga što zemlje Trećeg sveta imaju veću stopu nataliteta od SAD i Evrope, rekao je sagovornik koji je bio upućen u razgovor.

Jedan od najvažnijih načina za promenu ove dinamike, kako je više puta govorio ljudima iz svog okruženja, je da obrazovani ljudi imaju više dece. U 2023. godini, imao je sastanak u Ostinu gde su ga, kako je naveo, japanski zvaničnici zamolili da bude donator sperme za istaknutu ženu, prema tekstualnoj poruci koju je pregledao "The Wall Street Journal".

"Hoće da budem donor sperme. Nema romantike, ničega, samo sperma", piše u poruci koju je Mask poslao Sent Kler.

Mask je kasnije rekao da je dao svoju spermu osobi koja ju je tražila, ali nije otkrio ime te žene.

Specijalni status

Vivian Vilson, jedna od Maskove starije dece iz njegovog prvog braka sa Džastin Mask, nedavno je izjavila za Teen Vogue da ne zna koliko polubraće i polusestara ima u porodici. Mask je sada udaljen od Vivijan, jer odbija da prihvati njen identitet kao transrodnu osobu. Džastin Mask je imala šestoro dece sa milijarderom, ali je jedno od njih preminulo dok je bilo beba.

Grimes, čije je legalno ime Kler Bušer, ima troje male dece sa Maskom. Ona i Musk su prošli kroz bitku za starateljstvo, ali su se dogovorili u avgustu. Mask je ponudio svoj spermu Šivon Zilis, i njih dvoje imaju četvoro male dece zajedno. Zilis se smatra stabilizujućom figurom u Maskovom životu i najistaknutija je od majki njegovih dece.

"On zaista želi da pametni ljudi imaju decu, pa me je podsticao da to učinim,“ rekla je Zilis Maskovom biografu Valteru Isaksonu.

Diplomirac Jejla, Zilis je bila osnivač investicionog tima u Bloomberg Beta, i našla se na Forbes-ovoj listi "30 Under 30" u oblasti rizičnog kapitala 2015. godine. Zilis je takođe bila član odbora OpenAI i radila je ranije u Tesli.

Dve osobe bliske Masku opisale su je kao osobu sa "posebnim statusom", što znači da Mask bira da provodi vreme u njenoj kući u Ostinu, kao i da je dovodi na visokoprofilne javne događaje. U januaru je Zilis prisustvovala svečanoj večeri pred inauguraciju u crnom odelu, gde je bila fotografisana kako razgovara sa Ivankom Trump, Džaredom Kušnerom, osnivačem Amazona Džefom Bezosom i njegovom verenicom Loren Sančez.

Nekoliko nedelja kasnije, bila je uz Maska na sastanku sa indijskim premijerom Narendra Modijem u Blair House-u, predsedničkoj gostinskoj kući preko puta Bele kuće, sa dvoje njihove dece i još jednim od Maskove dece.

"Izaberi ime"

Ilon Mask je poznat po svojim čestim i ponekad zanimljivim objavama na X-u, u kojima raspravlja o temama od desničarske politike do svojih kompanija. Njegove interakcije na platformi uključuju i angažovanje sa manje poznatim korisnicima. On odgovara na njihove objave, šalje direktne poruke i, prema rečima ljudi koji su videli poruke, ponekad traži od tih osoba da imaju njegovu decu.

Jedan od poznatih slučajeva uključuje influenserku u kriptovalutama, Tifani Fong, koja je pokrivala pad kripto tajkuna Sama Bankman-Frieda kada je Mask počeo da reaguje sa njenim objavama. Njegovo angažovanje je poraslo kada je Fong počela da objavljuje politički sadržaj koji podržava Trampa, što je dovelo do toga da je Mask počeo da je prati prošlog leta. Ova pažnja rezultovala je porastom njenih pratilaca i finansijskim podsticajem kroz program deljenja prihoda na X-u za kreatore. Fong je, prema prikazanoj snimci ekrana, zarađivala 21.000 dolara u periodu od dva meseca u novembru.

Na vrhuncu njihovih interakcija, Mask je navodno poslao Fong direktnu poruku u kojoj je pitao da li je zainteresovana da ima njegovu decu. Međutim, Fong je odlučila da ne pristane na Maskov zahtev, jer je zamislila da ima decu u tradicionalnijoj porodičnoj postavci. O ovom predlogu je poverila prijateljima, uključujući i Sent Kler, koleginicu sa desničarske društvene mreže. Kada je Mask saznao da je Fong podelila zahtev, izrazio je razočaranje zbog njenog nedostatka diskrecije i prestao da je prati. To je dovelo do opadanja njenog angažmana i prihoda.

Sent Kler je započela interakciju sa Maskom u proleće 2023. godine, nakon što je on počeo da se angažuje na njenim objavama i da je prati. Njih dvoje su razmenjivali direktne poruke, a Mask ju je na kraju pozvao da poseti kancelariju X-a u San Francisku. Veza je ubrzo postala romantična. Mask ju je pozvao da se pridruži njegovom privatnom letu na putu za Roud Ajland, gde je posetio jednog od svojih sinova na koledžu.

Njihov prvi seksualni odnos bio je obeležen time što je Mask u šali rekao da treba da "izaberu ime" za svoju buduću decu. Često je razgovarao sa njom o tome da imaju decu. Tokom novogodišnjeg putovanja na Sent Bartu, Kler je obavestila Maska da ovulira, na šta je on odgovorio: "Šta čekamo?" Oni su začeli svog sina na tom putovanju, prema rečima Sent Kler.

Biti deo Maskovog kruga značilo je stalne poruke od njega, posebno o njegovom sve većem angažovanju u Trampovoj izbornoj kampanji. Pre nego što je Mask javno podržao Trampa, poslao je Kler poruku u kojoj je rekao: "Ne mogu da budem predsednik, ali mogu da pomognem Trampu da pobedi Bajdena i to ću učiniti."

Mask je takođe pitao za njeno mišljenje o potencijalnim kandidatima za potpredsednika, sugerišući Tulsi Gabard kao osobu koja "izgovara prave reči protiv establišmenta".

Dok je radio na Trampovom kampanji u Pensilvaniji, Mask je poslao seriju poruka koje su naglašavale hitnost osvajanja te države. Izrazio je militaristički stav, rekavši: "U celoj istoriji, nikada nije postojala konkurentna vojska sastavljena od žena. Nikada. Muškarci su stvoreni za rat. Pravi muškarci, naravno." Nastavio je sa: "Ja sam u punom ratnom modu. Idem na prvu liniju danas. Moramo da pobedimo u Pensilvaniji".

Zaštita Ilona Maska

U telefonskom razgovoru iz decembra Birčal je rekao Sent Kler da je njegov posao "zaštita Ilona Maska".

Rekao je da je srećan u braku sa istom ženom, ali da je "veoma angažovan u sudovima porodičnog prava" zbog svog rada za Maska.

"Osećam kao da sam prošao kroz, kao, tri razvoda", rekao je.

Birčal je radio u finansijama pre nego što je postao jedan od glavnih savetnika u Maskovoj orbiti. Mask ga je angažovao iz grupe za upravljanje privatnim bogatstvom u Morgan Stanley-u, gde je bio deo malog tima koji je upravljao novcem ovog biznismena.

Dvojica muškaraca su na prvi pogled potpuno različiti: Birčal je praktikujući mormon sa velikom porodicom koji se trudi da zadrži nizak profil. Birčalove formalne odgovornosti su široke i obuhvataju sve, od isplaćivanja sredstava za Maskov super PAC do sastavljanja tima koji je pomogao Masku da privatizuje Twitter. Njegova uloga kao posrednika između Maska i nekih majki njegove dece dešava se u pozadini.

Mask često angažuje Birčala da preuzme pregovore sa ženama u vezi sa aranžmanima za trudnoću i finansijskom podrškom nakon toga. Aranžmani se razvijaju na sličan način za različite žene, prema dokumentu i osobama upućenim u ovu situaciju.

Birčal je bio uključen u kupovinu imovine za kompleks u Ostinu gde je Mask zamišljao da bi žene i njegov sve veći broj beba živeli zajedno u više rezidencija, prema osobi upućenoj u slučaj. On je takođe uključen u druge poslove sa nekretninama u okviru različitih Maskovih preduzeća.

Zilis živi u ograđenoj zajednici sa njihovom decom, a Mask dolazi i odlazi. Mask je takođe pokušao da nagovori Grimes da se preseli u kompleks, ali je ona odbila. Takođe, pokušao je da nagovori Sent Kler da provede neko vreme u Ostinu "sa našom legijom dece", prema poruci koji joj je poslao.

Birčal je tokom decembarskog poziva sa Sent Kler rekao da su NDA (ugovori o poverljivosti) neophodni.

"Prošli smo kroz previše problema da bismo jednostavno pustili ljude da ne potpišu neki ugovor u vezi sa isplatom više od 15 miliona dolara, to je apsolutno ludo i neodgovorno, i zato što smo se bavili nekim vrlo nestabilnim, mentalno nestabilnim ljudima koji iznenada pogrešno pamte stvari", rekao je.

Dodao je da njegov šef "ne može da dozvoli ljudima da jednostavno idu i dele informacije o njegovom životu. On je najveća munja na celom svetu."

Kada je Birčal rekao Kler da su i druge majke potpisale sličan ugovor o poverljivosti, ona je primetila da one "ne izgledaju srećno". Zilis, rekao je tad Birčal, "ulazi i izlazi iz traženja zadovoljstva", ali Grimes "nikada neće pronaći istinsku sreću".

"Hoću opet da te napumpam"

Grimes je na X-u tvrdila da ju je njen sudski spor sa Maskom u vezi sa starateljstvom nad njihovom troje dece doveo do bankrota i da je imala "samo deo Maskovih resursa (ili IQ-a/strategijskog iskustva)" za snalaženje u porodičnom sudu.

Mask je tužio Grimes 2023. godine u Teksasu da bi uspostavio "odnos roditelj-dete", a Grimes je uzvratila tužbom u Kaliforniji tražeći primarno fizičko starateljstvo. Tvrdila je da je Mask držao jedno od njihovih dece pet meseci, te da je tokom sudskog postupka Maskov tim iskopao delove njenog prošlog života kako bi je prikazali kao lošu majku. Njih dvoje su bili u vezi 2018. godine pre nego što su imali decu.

Birčal je imao istaknutu ulogu u Maskovom sukobu sa Grimes, delujući kao posrednik u različitim pregovorima između muzičarke i Maska. Birčal je takođe bio prisutan u sudnici u Ostinu tokom njihove pravne borbe. Slučaj je rešen i sada je zapečaćen. Prema osobama koje su upoznate sa slučajem, Grimes i Mask naizmenično provode nedelje sa decom.

Sent Kler je bila u "prvim redovima" dok je trajao ovaj sukob o starateljstvu jer je tada bila u vezi sa Maskom i on ju je obaveštavao o svemu. Godinu dana kasnije i sama je otpočela sukob sa Maskom.

Nakon što je ostala trudna sa njihovim sinom, odnos između njih dvoje je napredovao, pri čemu joj je Makk slao cveće za njen rođendan i za Dan majki. Sent Klerin mališan iz prethodne veze igrao se sa Maskovom decom, a ona i mališan su upoznali Maskovu majku, Mej.

Jednom je Sent Kler za Maska napravila crni "Make America Great Again" šešir sa gotičkim fontom. Mask ga je nosio svuda, čak ga je pominjao u govorima za Trampa tokom izbora. U novembru, Mask je odgovorio na selfi koji mu je poslala rekavši: "Hoću opet da te napumpam".

Dok je bila trudna, Mask ju je savetovao da porođaj obavi carskim rezom i rekao joj da ne želi da dete bude obrezano. WSJ podseća da je Mask na X-u pisao da vaginalni porođaji ograničavaju veličinu mozga, dok carski rez omogućava veće mozgove.

Sent Kler je Jevrejka i obrezivanje je važan ritual u religiji, pa je odlučila da ne uradi carski rez. On joj je rekao da treba da ima desetoro dece, i raspravljali su o srednjem imenu za dete.

Kada je postala vidljivo trudna, uglavnom je ostajala u svom stanu da se za trudnoću ne bi saznalo, rekla je. Tokom trudnoće, Mask je naredio Birčalu da joj pošalje dva miliona dolara za troškove, rekla je, pri čemu je pola tog iznosa bilo strukturisano kao pozajmica, prema tekstualnoj poruci koju je pregledao Wall Street Journal. Novac je delimično iskoristila za plaćanje obezbeđenja, koje je iznosilo više od 100.000 dolara mesečno.

Kada je bila u bolnici, pod indukcijom za porođaj u septembru, Birčal joj je poslao poruku u kojoj joj je predložio da ne stavlja Maskovo ime na rodni list, prema porukama koje je pregledao Journal.

Nedugo pre toga, angažovala je advokata, nešto što joj je Birčal unapred upozorio da ne radi. Ispunila je zahtev da ne stavi Maskovo ime na rodni list. Nedugo nakon porođaja, Birčal je naterao Sent Kler da potpiše dokumente koji su držali oca deteta i detalje o njenoj vezi sa Maskom u tajnosti u zamenu za finansijsku podršku. Ponuda je bila jednokratna naknada od 15 miliona dolara za kuću i životne troškove, plus dodatnih 100.000 dolara mesečno dok dete ne napuni 21 godinu.

Musk joj je putem poruke rekao da je opasno otkriti njegov odnos sa detetom, opisavši sebe kao "broj 2 posle Trampa za atentat". Dodao je da "samo paranoični preživljavaju".

Ali ona nije potpisala. Sporazum joj je zabranio da govori o Masku u vezi sa detetom ili da ga kudi, ali nije sprečavao Maska da negativno govori o njoj ako želi.

Sent Kler bi morala da vrati tih 15 miliona dolara ako bi prekršila sporazum. Jedan od glavnih problema, rekla je, bilo je to što bi njen sin osećao da je nelegitiman. Sporazum nije predviđao podršku za njihovo dete ako bi ono postalo ozbiljno bolesno, niti poverenje ili životno osiguranje ako Mask umre pre nego što dete napuni 21 godinu. Sporazum takođe nije predviđao "kvote" za troškove sigurnosti.

Takođe je želela DNK test za očinstvo. Sudovi u Njujorku, gde Sent Kler živi, zahtevaju test da bi odobrili sporazume o alimentaciji, rekla je Karen B. Rosental, jedan od njenih advokata.

Nekoliko puta Sent Kler je pokušala da razjasni stvari direktno sa milijarderom, ali je rekla da je ignorisao njene poruke. U februaru, kada je saznala da tabloidi pripremaju priču o njihovoj vezi, odlučila je da je objavi i sve učini javnim prvi put.

"Pre pet meseci, donela sam novo dete na svet. Ilon Musk je otac", napisala je.

"Nisam to prethodno otkrila da bih zaštitila privatnost i bezbednost našeg deteta, ali poslednjih dana postalo je jasno da tabloidi nameravaju to da učine, bez obzira na štetu koju će to prouzrokovati", napisala je tad.

Četiri dana nakon objave, Mask je ukinuo ponudu od 15 miliona dolara. Zatim, dok su išli na sud da razgovaraju o testiranju očinstva i Maskovoj molbi za zabranu objavljivanja, smanjio je finansijsku ponudu na 40.000 dolara mesečno, baš u trenutku kada su njeni pravni troškovi počeli da rastu u pravnoj borbi.

U četvrtak, Wall Street Journal je kontaktirao Maska za komentar o ovom članku. U petak, Sent Kler nije primila svoju zakazanu uplatu alimentacije od Maska, rekla je. Kasno u utorak, rekla je da joj je Maskov tim poslao 20.000 dolara...

"Vremenski raspored smanjenja plaćanja sa njegove strane je povezan sa nesuglasicama oko testiranja i zabrana objavljivanja. Jedini zaključak koji možemo doneti je da se novac koristi kao oružje", rekao je Dror Bikel, još jedan advokat Sent Kler. Pravne naknade Sent Kleru su premašile 240.000 dolara, rekla je Rosental.

Slučaj se trenutno razmatra na Vrhovnom sudu u Njujorku, koji je naredio da Mask uradi test očinstva. U petak, rezultati su stigli. Izveštaj iz Labcorpa je naveo da je "Verovatnoća očinstva" 99,9999%.

Autor: Snežana Milovanov