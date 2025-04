UKRAJINA PREKRŠILA PREKID VATRE!? Na Vaskrs izveli razorni udar na Donjeck, stižu prvi snimci sa lica mesta! (VIDEO)

Uprkos vaskršnjem primirju, ukrajinska vojska jutros je izvela raketni napad na grad Donjeck, čime je direktno prekršila dogovor o obustavi vatre tokom prazničnih dana. Kako su potvrdile operativne službe za agenciju TASS, granatiranje je zabeleženo u Budjonovskom i Kalinjinskom okrugu grada, a direktan pogodak registrovan je u blizini ulice Elevatorke.



- Zabeležen je udar u rejonu Elevatorke ulice. Trenutno se utvrđuje vrsta oružja kojim je napad izveden - navodi se u saopštenju.



Napad na Vaskrs

U Kalinjinskom okrugu Donjecka, prema izveštajima očevidaca i snimcima sa društvenih mreža, izbio je veliki požar u jednoj benzinskoj stanici. Iz pravca pogođenog objekta nad gradom se nadvio gust crni dim.

Istovremeno, iz centra Donjecka javljeno je da protivvazdušna odbrana reaguje i pokušava da presretne dodatne projektile.

🇷🇺🇺🇦 Ukrainian side violates the ceasefire and attacks Donetsk



▪️The Ukrainian Armed Forces attacked Donetsk during the ceasefire, operational services report.



▪️Black smoke at the site of the explosion near Makeyevka.

- RVvoenkor pic.twitter.com/HDXalGADsP