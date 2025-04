U VATIKANU OBJAVLJEN SVETI RITUAL STAR STOTINE GODINA! Prvi put je izveden na ovoj kući koju je papa Franja odabrao za svoj dom (VIDEO)

Zapečaćena kuća u kojoj je živeo papa.

U Vatikanu je noćas obavljena ceremonija stara stotine godina, ali je to prvi put urađeno u pansionu nadomak Bazilike Svetog Petra poznatom kao kuća Svete Marte.

U tom malom apartmanu je živeo papa Franja, koji nije želeo da se useli u zvaničnu rezidenciju.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak kardinala Kevina Farela i Pjetra Parolina i nadbiskupa Edgara Penja Pare koji su u tišini zapečatili i Franjin pansion i stanove koji su po funkciji pripadali papi u Apostolskoj palati.

