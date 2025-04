UŽAS U AMERICI! Sin NBA legende u komi posle stravične nesreće

Mladi košarkaš, Elajdža Arenas, sin legendarnog košarkaša Žilberta Arenasa, koji se u januaru obavezao Univerzitetu Južne Kalifornije (USC), stavljen je u veštački izazvanu komu nakon što je u četvrtak ujutru doživeo ozbiljnu saobraćajnu nesreću, prenose ESPN i Sports Ilustrated.

Vatrogasna služba Los Anđelesa saopštila je za "HuffPost " da su u četvrtak u 4:55 ujutru reagovali na poziv o saobraćajnoj nezgodi u kojoj je " Tesla Cybertruck" udario u drvo, što je izazvalo požar. Osamnaestogodišnji vozač, čiji identitet LAFD nije otkrio, bio je van vozila kada su vatrogasci stigli i prevezen je „u ozbiljnom stanju“ u obližnju bolnicu.

Arenas je, prema rečima novinara udisao veliku količinu dima, što je dovelo do odluke lekara da ga stave u indukovanu komu.

Kako navodi izvor ESPN-a, Arenas nije pretrpeo prelome.

Košarkaš se u januaru obavezao USC-u, odbivši ponude Univerziteta Arizone, Univerziteta Luizvila i drugih.

#AlijahArenas rolled on the ground in a huge puddle of water just moments after he was ripped from a burning Tesla Cybertruck ... video, obtained by #TMZSports, shows.



FULL STORY HERE ➡️ https://t.co/GcT7NlkK9w pic.twitter.com/W1JoyjkbTj