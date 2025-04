ZA BRUTALNO UBISTVO RUSKOG GENERALA DOBIO 18.000 DOLARA! Osumnjičeni progovorio nakon hapšenja, evo šta je rekao ukrajinski agent

Kada je ruski general izašao iz ulaza svoje stambene zgrade, ukrajinska tajna služba aktivirala je daljinskim putem sa teritorije Ukrajine improvizovanu eksplozivnu napravu, navodi FSB.



Agent ukrajinskih specijalnih službi Ignat Kuzin priznao je krivicu za izvršenje terorističkog napada u kojem je ubijen zamenik načelnika Glavne operativne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije, general-potpukovnik Jaroslav Moskalik, saopštila je predstavnica Istražnog komiteta Rusije Svetlana Petrenko.

"Kuzin je u potpunosti priznao krivicu i izjavio je spremnost da potvrdi sve što je rekao na saslušanju prilikom provere iskaza na licu mesta. Sudu je upućen predlog za hapšenje okrivljenog", rekla je ona, prenele su RIA Novosti.

Optuženi je potvrdio da su ga regrutovali službenici Ukrajinske službe bezbednosti (SBU) za novčanu nagradu od 18.000 dolara, prenosi Politika pisanje Tanjuga.



U petak ujutru je eksplodirao automobil u blizini kuće u BulevaruNesterov u Balašihi, u Podmoskovskoj oblasti.

U eksploziji je poginuo zamenik načelnika Glavne operativne uprave Generalštaba Oružanih snaga Rusije, general-potpukovnik Jaroslav Moskalik.

Prema navodima ruskog istražnog komiteta, eksplozija je izvedena daljinski kada je Moskalik izlazio iz zgrade.

Kuzin je optužen po članovima Krivičnog zakonika "terorističkiakt" i "nedozvoljen promet i proizvodnja eksplozivnih materija i eksplozivnih naprava".

Detalji ubistva

Kada je ruski general izašao iz ulaza svoje stambene zgrade, ukrajinska tajna služba aktivirala je daljinskim putem sa teritorije Ukrajine improvizovanu eksplozivnu napravu, navodi ruski FSB.

Prethodno, automobil marke „folksvagen golf“ eksplodirao je u Balašihi u Moskovskoj oblasti.

Ignat Kuzin admitted that the SBU promised him 18 thousand dollars for blowing up the car.

MINSK, 27 Apr-Sputnik. Ignat Kuzin, accused of murdering Lieutenant General Yaroslav Moskalik, has fully admitted his guilt, the Russian Investigative Committee said. pic.twitter.com/ex2hgQuByp