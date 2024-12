KONTRAVERZNI, BRUTALNI, ČETIRI PUTA VEĆI OD MOSADA Sve o ozloglašenoj grupi koja stoji iza svirepog ubistva Putinovog generala u Moskvi (VIDEO)

Trotinet parkiran ispred stambene zgrade u Moskvi nije bio ništa neobično, jer se takva električna vozila često koriste u 13-milionskoj ruskoj prestonici. Ali ovaj skuter — ključni element složene smrtonosne operacije — nosio je eksplozivnu napravu koja je sadržavala 100 do 300 grama TNT-a, prema ruskim istražiteljima. Bombu je u blizini zgrade na Rjazanskom prospektu u Moskvi podmetnuo prikriveni operativac po naređenju ukrajinske službe državne bezbednosti SBU.

Skrivena kamera snimila je detonaciju bombe pre zore dok je general-potpukovnik Igor Kirilov, komandant ruskih radioaktivnih, hemijskih i bioloških odbrambenih snaga, sa svojim pomoćnikom izlazio iz zgrade. U eksploziji su poginula oba muškarca, piše "Fajnenšel tajms". To je bio samo poslednji atentat u eskalirajućem ratu između Kijeva i moskovskih državnih obaveštajnih agencija. Obojica su naslednici špijunskih službi Sovjetskog Saveza, a SBU je direktni naslednik ukrajinskog ogranka KGB-a iz sovjetskog doba.

"Likvidatori Rusa"

Delujući iza neprijateljskih linija, ove službe su ciljale na vojne komandante i političare, sabotirali su energetsku infrastrukturu i železničke sisteme i koristili taktike hibridnog ratovanja, uključujući sajber napade i kampanje dezinformacija. Na ukrajinskoj strani, često kontroverzna SBU, čiju reformu već dugo zahtevaju SAD i drugi saveznici, motivisana je unutrašnjom konkurencijom sa vojnom obaveštajnom agencijom poznatom kao GUR. SBU se pretvorila u, kako je rekao jedan obaveštajac, "likvidatora Rusa".

Zvaničnik SBU potvrdio je da je njegova služba odgovorna za Kirilovljevu smrt, nazvavši ga ratnim zločincem koji je naredio upotrebu zabranjenog hemijskog oružja protiv ukrajinske vojske. "Takav neslavan kraj čeka sve one koji ubijaju Ukrajince", upozorio je zvaničnik.

SBU je u velikoj meri fokusirana na unutrašnju politiku, ali otkako je Rusija napala Ukrajinu 2014. godine, delovala je unutar okupiranih teritorija Ukrajine i u Rusiji. Taj obaveštajni zvaničnik je istakao ubistva nekoliko proruskih separatističkih lidera u regionima pod kontrolom Moskve između 2014. i 2021. godine od strane agenata Kijeva.

Drugi obaveštajni zvaničnik, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je da su agenti SBU delovali unutar ruskih granica, ali da su Rusi angažovani i da vrše sabotaže, pa čak i atentate. FSB je u sredu saopštio da je uhapsio Uzbekistanskog osumnjičenog za ubistvo Kirilova.

Borba na više frontova

SBU je postao ključni instrument borbe Ukrajine protiv Rusije na više frontova.

- Rusija se bori da obuzda aktivnosti SBU. FSB je veoma dobar u istrazi onoga što se već dogodilo, ali nije baš dobar u prikupljanju obaveštajnih podataka o tome šta dolazi. To je drugačiji skup veština. Za tako nešto je potrebno poverenje i razmena informacija između ruskih agencija, a toga uopšte nema - rekao je Andrej Soldatov, v. saradnik u Centru za analizu evropske politike.

Valentin Nalivajčenko, član parlamenta koji je dva puta bio direktor SBU, kaže da je agencija prikupila mnogo kontraobaveštajnih informacija i podataka o ruskom vojnom i obaveštajnom rukovodstvu. SBU je pronašao načine da podmetne krtice, probije komunikaciju unutar neprijateljske teritorije i identifikuje ranjivosti u moskovskoj obaveštajnoj mreži.

Deo efikasnosti SBU proizilazi iz njegove veličine, rezultat njenog sovjetskog nasleđa. Kada je Ukrajina stekla nezavisnost 1991. godine, SBU je nasledila mnoge strukture, resurse i odgovornosti KGB-a i nije restrukturisana. Sa više od 30.000 zaposlenih i još više neregistrovanih operativaca, SBU je veoma slična FBI-u koji ima 35.000 agenata — sedam puta je veći od britanske službe bezbednosti MI5 i više od četiri puta veći od izraelskog Mosada.

- Jedan od ključnih zadataka Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), posebno tokom rata, jeste da se suprotstavi neprijateljskim specijalnim službama“, rekao je direktor SBU Vasil Maljuk za Fajnenšel tajms. Maljuk je odbio da direktno komentariše operacije unutar Rusije, ali je dodao sledeće: "Stav SBU je jasan i nedvosmislen: svaki zločin agresora mora biti kažnjen".

In Russia, nothing has changed since the days of the KGB. Its rebranded version, the FSB, continues to detain poor foreigners in Moscow, pinning unsolved crimes on them.



This time, they forced a migrant from Uzbekistan to confess to the murder of one of Putin’s top generals. If… pic.twitter.com/uE0mfO5tY3