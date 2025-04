OVO JE NESTVARNO! Pogledajte šta su građani Madrida uradili kada je došla struja (VIDEO)

Opšti nestanak struje ostavio je milione ljudi bez električne energije širom Španije, Portugala i delova Francuske u ponedeljak. Vlasti i dalje nisu sigurne šta je izazvalo ovaj incident, a dok traje istraga, struja polako počinje da se vraća.

Kako je saopštio distributer Red Electria, od 5:00 časova po srednjoevropskom vremenu, sve električne podstanice u Španiji ponovo imale struju. Prema podacima španske kompanije, ekvivalent od 92,1% potražnje za električnom energijom na kopnu Španije bio je obnovljen.

Nakon besane noći građane su oduševljeni bili kada je pred zoru počelo sve da se "pali po kući". Vraćanje struje u Madridu dočekali su uzvicima usihićenja i aplauzom.

Cheers erupt on Madrid’s Gran Vía as electricity returns after hours of blackout.#spainpower #Spain #Portugal #blackoutEurope #Blackout #Lisbon #Madrid #poweroutage pic.twitter.com/yIjD2Q1ose