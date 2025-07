Dečaci Džon i Gari iz Engleske otišli su da se igraju, ubrzo ih je prolaznik pronašao mrtve. Misterija i dalje traje - šta se desilo taj dan?

Porodice dva 11-godišnja dečaka koji su brutalno ubijeni 1980. strahuju da njihov ubica možda nikada neće biti pronađen.

Džon Grinvud i njegov najbolji prijatelj Gari Miler nestali su u Vistonu u Mersisajdu u Engleskoj u avgustu 1980, nakon što su popili čaj jedne tople letnje večeri i otišli da se igraju. Ali, svega 15 minuta kasnije prolaznik sa psom naišao je na dečake – brutalno pretučene i delimično pokopane ispod madraca.

Pozvao je pomoć.

Ali, ubica nikad nije uhvaćen.

Sestra traži pravdu

Džonova sestra Debi Turel (46), koja je tada imala svega dve godine, borila se za pravdu za svog brata i njegovog prijatelja veći deo svog života. Sada se nada da će rasvetliti ovaj slučaj, 45 godina otkako su dečaci nađeni mrtvi, piše “Dejli mejl”.

We are re-appealing for information 40 years on from the murder of John Greenwood & Gary Miller in #Whiston. They were just 11 when they were murdered on Sat, 16 Aug 1980. Can you assist? Please contact @MerPolCC, 101 or @CrimestoppersUK. Read more: https://t.co/GCSXqXkLgo pic.twitter.com/S1zB7eiQJF