SKANDAL TRESE BRITANSKI DVOR: Princ Vilijam izgoreo od besa! Namerava da oduzme titule Megan i Hariju

Megan Markl je nedavno iskoristila svoju titulu kako bi potpisala kutiju sa poklonima, a čini se kako je time prekršila važan sporazum, što je izazvalo bes princa Vilijama.

Princ Vilijam navodno planira da oduzme svom bratu Hariju i njegovoj supruzi Megan Markl titule Njihovog Kraljevskog Visočanstva nakon što nasledi presto od svog oca, kralja Čarlsa III.

- Čarls možda trpi ovo, ali Vilijam neće. On prezire i mrzi Harija i Megan svim svojim bićem, veruje da su izdali sve za što se njihova porodica zalaže i pomisao da koriste kraljevski status će ga razbesniti - rekao je izvor za Daily Beast, navodno mislećii se na to što Megan koristi titulu kako bi promovisala proizvode brenda As Ever.

Izvor tvrdi i da je Megan prekršila sporazum sa pokojnom kraljicom Elizabetom. U ponedeljak je Megan, nakon gostovanja u jednom podckstu, potpisala korpu sa poklonima u kojoj su se nalazili njeni proizvodi i ostavila poruku na kojoj je pisalo: "S pozdravima Njenog Kraljevskog Visočanstva, vojvotkinje od Saseksa".

Prijatelj princa Vilijama kaže kako Megan na taj način iskorišćava slabost kralja Čarlsa.

- Čarls je u potpunosti izgubio kontrolu - rekao je.

Foto: profimediabritanska kraljevska porodica

Dodao je kako je očigledno da Hari i Megan imaju nameru da "njegove poslednje godine učine bednim".

- Meganino korišćenje titule Njenog Kraljevskog Visočanstva otkriva koliko je slab i nemoćan. Ona zna da neće napraviti ništa. Nema šanse da će kralj Vilijam trpeti ovo. Titule će im biti oduzete kad on postane kralj. Pronaći će način - istakao je izvor.

Izvor blizak Megan je rekao kako ona nije prekršila sporazum s kraljicom jer je korpa bila "lični poklon".

- Hari i Megan zadržavaju svoje titule. Međutim, prema dogovoru, ne koriste ih u komercijalne svrhe. Iako javno ne koriste titulu, ovo je bio lični poklon i njihove titule ostaju - rekao je.

Bivši dvorjanin je za strani medij rekao da je Meganina obrana "besmislica". Tvrdi kako su se, nakon odustajanja od kraljevskih dužnosti, složili da uopšte neće koristiti titule Kraljevskog Visočanstva. Njegovu izjavu, kako se čini, potvrđuje i službena, javno dostupna izjava para o odlasku s kraljevskih dužnosti.

"Uz kraljičin blagoslov, Saseksovi će nastaviti da održavaju svoja privatna pokroviteljstva i veze. Iako više ne mogu formalno predstavljati kraljicu, Saseksovi su jasno dali do znanja da će u svemu što rade i dalje podržavati vrednosti Njenog Veličanstva. Saseksovi neće koristiti titule Njihovog Kraljevskog Visočanstva jer više nisu aktivni članovi kraljevske porodice", pisalo je u saopštenju.

Princ Hari i Megan su napustili svoje dužnosti 2020. godine te su se preselili u Kaliforniju. Od tada žive u Montesitu sa svojom decom, princem Arčijem i princezom Lilibet. Nedugo nakon preseljenja u SAD su ušli u sukob sa kraljevskom porodicom, pa ni danas nisu u dobrim odnosima s njenim članovima.

Autor: S.M.