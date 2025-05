Markus Buhajt (AfD): Ovo je potpuni bankrot tzv. političke 'sredine' u Bundestagu

Nakon neuspeha Fridriha Merca da bude izabran za kancelara u prvom krugu glasanja u Bundestagu, stižu oštre reakcije iz redova opozicije.

Markus Buhajt, poslanik Alternative za Nemačku (AfD) u Evropskom parlamentu, nije štedeo reči:

- Ono što smo danas videli u Bundestagu jeste klasičan neuspešan start – i to potpuno očekivan. Fridrih Merc pada već u prvom krugu, iako njegova partija mesecima polaže pravo na vođstvo. To nije samo sramotno – to je potpuni bankrot takozvane političke sredine - izjavio je Buhajt.

AfD, koja beleži rast podrške na anketama, ovaj razvoj vidi kao potvrdu svojih stavova: da centristička politika više nema realan odgovor na izazove savremenog doba.

Glasanje u Bundestagu ulazi u novu fazu, ali kako politički pregovori ulaze u nepoznatu teritoriju, jasno je da će ovakvi tonovi dominirati narednim danima.