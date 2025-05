Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Russian Foreign Ministry Press Service via AP/Pixabay | |

Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da Rusijaneće dozvoliti da narod koji govori ruski jezik u Ukrajini živi prema zakonima koje je donela, kako je rekao ministar, "hunta" ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Lavrov je istakao da je najjednostavniji način za rešavanje ukrajinske krize zahtev od Kijeva da ukine zakone koji krše Povelju UN, prenele su Ria novosti.

On je na konferenciji "Istorijske južnoruske zemlje. Nacionalni identitet i samoopredeljenje naroda" pod pokroviteljstvom Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova, rekao da je besmisleno razgovarati s Rusijom sa pozicija sile.

Ministar je ponovio stav zemlje da je Rusija spremna na direktne pregovore sa Ukrajinom, ali uz uklanjanje osnovnih uzroka sukoba.

Dodao je da je "nepodobnost" Zelenskog kao lidera očigledna.

"Pitanje njegove legitimnosti biće od ključne važnosti kada dođe do potpisivanja mirovnog sporazuma", rekao je Lavrov.

Takođe je komentarisao inicijativu za pregovore između Ukrajine i Rusije u Vatikanu, ocenjujući tu opciju kao nerealnu.

"Za Vatikan ne bi bilo zgodno da bude domaćin susreta dve pravoslavne zemlje. Voditi pregovore o Ukrajini u Vatikanu bi bilo neelegantno - pravoslavne zemlje da diskutuju o pitanjima na rimokatoličkoj platformi", rekao je on.

Lavrov je rekao da će biti i drugih rundi pregovora sa Kijevom.

Prema njegovim rečima, Moskva je već napredovala u pripremi memoranduma o uslovima za prekid vatre, što je označio kao pozitivan korak.

Lavrov je dodao da je Ukrajina računala na to da će Zapad stalno biti na njenoj strani, ali je američki predsednik Donald Tramp jasno stavio do znanja da rat u Ukrajini nije njegov rat.

On je upozorio na "opasne tendencije" militarizacije Evrope od Zapada.

Lavrov je oštro kritikovao nemačkog kancelara Fridriha Merca zbog izjava da bi Nemačka trebalo da bude na čelu Evrope u trenutnim okolnostima, nazivajući ga "pravim cinikom".

Autor: D.B.