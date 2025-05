Marinković: Ukidanje ograničenja dometa raketa za Ukrajinu loš signal

Osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva Vladimir Marinković izjavio je danas, povodom najave nemačkog kancelara Fridriha Merca da su zapadne sile ukinule ograničenja dometa na oružje koje se isporučuje Ukrajini, da ova odluka predstavlja loš signal i još jedan pokušaj da situacija između Ukrajine i Rusije eskalira.

On je za Tanjug rekao da ova odluka zapadnih sila predstavlja potencijalno potez koji urušava sve ono što je predsednik SAD Donald Tramp pokušao za ovih nekoliko meseci njegovog mandata po pitanju ostvarivanja prekida vatre, primirja i prekida ubijanja u Ukrajini.

"Ono što je bilo dobro kada je u pitanju diplomatija SAD, je da su obe strane počele da razgovaraju, počele da razmišljaju o dijalogu, o platformi za otvaranje jednog dugoročnog dijaloga koji bi obezbedio bar mir između dve zemlje", naveo je on.

Marinković je istakao da je veoma važno to što niko od 20. januara nije pomenuo upotrebu nuklearnog oružja, što je bilo potpuno normalno dok Tramp nije došao na čelo američke administracije.

Napomenuo je da je ukidanje ograničenja dometa raketa za Ukrajinu još jedan loš potez i pokušaj da se rat u Ukrajini, ali i celokupna globalna, ekonomska kriza koju je taj rat izazvao produži, i dodao da ne postoji logično objašnjenje zašto to kancelar Nemačke radi s obzirom na to da su u ključnim zemljama EU ekonomije u problemu i da Nemačka ne može već nekoliko godina da izađe iz recesije.

"Uzdam se u američkog predsednika i u diplomatsku moć američke administracije da će zajedno sa evropskim partnerima dovesti do toga da dođe do neke vrste primirja i platforme koja će da podrazumeva proces za pregovore i kontinuirani dijalog između ruske i ukrajinske strane", ocenio je Marinković.

Na pitanje zbog čega je Tramp isključio evropske lidere iz procesa pregovora sa Rusijom i da li on sam može da reši sukob Rusije i Ukrajine, Marinković je istakao da iako će vreme pokazati da li će on moći to sam da reši, najbitnije je to što je Tramp pokazao dobru političku volju i dobru nameru da se prestane sa sukobom i ubijanjem.

Kada je reč o Evropi i evropskim liderima, Marinković je rekao da su oni pokazali da ne mogu da isporuče rezultat i da ne mogu da reše ovu krizu, istakavši da su dosta toga doprineli da ta kriza eskalira i naraste problem koji je postao inicijalna kapisla za mnoge druge sukobe.

"Ja tu vidim američku ulogu i ulogu američkog predsednika vrlo pozitivnu, i kao neko ko može da isporuči konkretan rezultat a to bi za početak bilo da prestane ubijanje između Rusa i Ukrajinaca", ocenio je on.