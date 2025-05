Pakistan izveo prvi vojni napad na teritoriju Indije: Započeli osvetničku operaciju, ima mrtvih

Nakon indijskih raketnih napada na tri pakistanske vazduhoplovne baze, Islamabad je rano jutros izveo prvi vojni napad na teritoriju Indije, objavila je pakistanska vojska putem video-snimka na društvenoj mreži Iks.

Najmanje pet osoba poginulo je jutros u indijskom regionu Džamu tokom pakistanskih napada, saopštila je policija u indijskom delu Kašmira.

Visoki bezbednosni zvaničnik rekao je da Pakistan nije imao izbora osim da odgovori na "veoma ozbiljnu eskalaciju", dodajući da "takvo nasilje nije viđeno od rata 1971. godine".

Kao odgovor, Indija je aktivirala 14 bataljona Teritorijalne armije, ukupno oko 10.500 vojnika, koji će biti raspoređeni širom zemlje do februara 2028. godine, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

U Islamabadu, pakistanski premijer Šehbaz Šarif sazvao je hitan sastanak Nacionalne komandne vlasti, tela zaduženog za kontrolu nad nuklearnim arsenalom.

