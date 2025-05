OD LONDONA DO ŽENEVE ZA SAMO PET SATI: Novi voz bez presedanja menja evropski saobraćaj

Vlade Velike Britanije i Švajcarske iznele su planove za podsticanje železničkih kompanija da pokrenu direktne linije između Londona i Švajcarske.

Time pokušavaju da iskoriste rastuću potražnju za železničkim putovanjima na duge relacije u Evropi.

Dve vlade su u petak najavile memorandum o razumevanju kojim će se "postaviti temelji za buduće komercijalne usluge", povezujući dve zemlje železničkom vezom kroz tunel ispod La Manša.

Direktna linija imala bi za cilj privući i poslovne i turističke putnike, a skratila bi vreme putovanja od Londona do Ženeve na oko pet sati, prema rečima ljudi iz industrije. Trenutno isto putovanje vozom traje oko 7,5 sati s presedanjem u Parizu. Let do Ženeve iz Londona traje oko sat i 40 minuta.

Direktna železnička linija predstavljala bi logističke izazove zbog potrebe za izgradnjom granične infrastrukture na švajcarskim železničkim stanicama i za svakog novog operatera da kupi vozove kompatibilne sa strogim bezbednosnim pravilima tunela ispod La Manša. Vlade su rekle da će istraživati načine za prevazilaženje tih prepreka.

Jedna od opcija koja se istražuje jeste izgradnja privremenih "modularnih" graničnih kontrola i bezbednosnih provera na švajcarskim železničkim stanicama, jer bi to smanjilo troškove, rekla je jedna uključena osoba.

Potražnja za međugradskim železničkim putovanjima na duge relacije u Evropi porasla je od pandemije koronavirusa, delimično zbog ekološke zabrinutosti putnika u vezi sa letovima, prema rečima rukovodilaca industrije.

- Pozdravljamo korake za jačanje održivog putovanja između Ujedinjenog Kraljevstva i Švajcarske... Ovo je prvi korak u širem planu sa našim partnerima za rast veza na najzeleniji način - izjavila je Gvendolin Kazenev, glavna izvršna direktorka Eurostara.

Ipak, nekoliko rukovodilaca upozorilo je da su prepreke za ulazak na rute preko La Manša i dalje visoke i da će sve nove usluge između Londona i Švajcarske biti udaljene godinama.

Autor: Marija Radić