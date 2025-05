ŠOK U AMERICI! TRAMP SPREMA NAPAD NA GRENLAND?! Procurio zastrašujući plan Pentagona: Ništa ne isključujem, nama je Grenland jako potreban

Time bi se dodatno potvrdio predsednikov interes za tu strateški važnu teritoriju, za koji je više puta javno izrazio želju da je kupi, saznaje CNN od tri izvora.

Prema tom predlogu, Grenland bi bio izuzet iz nadležnosti Evropske komande američke vojske i stavljen pod Severnu komandu SAD (NORTHCOM), navode izvori.

Neki od razgovora o tom potezu započeli su i pre Trampovog povratka na vlast ove godine, tvrde izvori.

Grenland politički i kulturno pripada Evropi i ima status autonomne teritorije unutar Kraljevine Danske.

Američka Severna komanda odbila je da komentariše.

CNN je takođe zatražio izjave iz kancelarije američkog ministra odbrane, kao i od danskih i grenlandskih zvaničnika.

Nekoliko američkih zvaničnika izrazilo je sumnju u taj potez zbog Trampove uporne tvrdnje da Americi "treba" Grenland i njegovog odbijanja da isključi mogućnost upotrebe vojne sile kako bi ga dobio.

- Ne isključujem ništa - rekao je Tramp nedavno za NBC.

- Ne tvrdim da ću to da uradim, ali ništa ne isključujem. Nama je Grenland jako potreban. Tamo živi vrlo malo ljudi, o kojima ćemo se pobrinuti, volećemo ih i sve to. Ali nama je to važno zbog međunarodne bezbednosti - rekao je on.

Severna komanda SAD primarno je zadužena za odbranu teritorije Sjedinjenih Država i trenutno nadgleda, između ostalog, operacije na južnoj granici zemlje.

Trampove izjave izazvale su napetosti i sa Danskom i sa vlastima na samom Grenlandu.

Skandal zbog pojačanog špijuniranja

Danska premijerka Mete Frederiksen izjavila je da se "ne može špijunirati protiv saveznika" nakon što su američki mediji objavili da su Sjedinjene Američke Države pojačale prikupljanje obaveštajnih podataka o Grenlandu.

Frederiksen je rekla za AP da pisanje Vol strit džurnala (WSJ) predstavlja "glasine".

WSJ je citirao dva neimenovana izvora koji su rekli da je nekoliko visokih zvaničnika, koji su u nadležnosti direktorke nacionalne obaveštajne službe Talsi Gabard, naložilo prikupljanje podataka o pokretu za nezavisnost Grenlanda, kao i o raspoloženju lokalne sredine prema eventualnoj američkoj eksploataciji tamošnjih resursa.

Kancelarija Gabard je saopštila da bi WSJ trebalo da se "stidi" zbog toga što pomaže "akterima duboke države koji nastoje da potkopaju" američkog predsednika Donalda Trampa "politizacijom i curenjem poverljivih informacija".

"Oni krše zakon i podrivaju bezbednost i demokratiju naše nacije", navodi se u saopštenju i ističe da će odgovorni biti kažnjeni.

Danska je u četvrtak pozvala američku otpravnicu poslova na razgovor da pruži objašnjenja nakon objave "Vol strit džurnala".

Vršilac dužnosti šefa ambasade SAD u Kopenhagenu Dženifer Hol Godfri sastala se sa visokim danskim diplomatom Jepeom Tranholm-Mikelsenom u danskom ministarstvu spoljnih poslova, saopštilo je to ministarstvo.

Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen rekao je prošlog meseca da u američkim izjavama o tom arktičkom ostrvu nema poštovanja, kao i da ta teritorija nikada neće biti komad zemlje ili imovina koju bilo ko može da kupi.

Frederiksen je izjavila prošlog meseca da SAD ne mogu da anektiraju neku zemlju, čak i uz argument da je ugrožena međunarodna bezbednost.

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da će SAD poštovati pravo Grenlanda na samoopredeljenje, navodeći da njegovi stanovnici ne žele da budu deo Danske.

"Grenland će ojačati odnose sa Danskom"

Grenland radi na jačanju svojih odnosa sa Danskom nakon retorike nepoštovanja koju je koristila američka administracija, izjavio je novi premijer Grenlanda Jens Frederik Nilsen.

"Nalazimo se u spoljnopolitičkoj situaciji koja znači da moramo da se približimo jedni drugima", rekao je Nilsen u Kopenhagenu, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojom danskom koleginicom Mete Frederiksen, preneo je Rojters.

Američki predsednik Donald Tramp je više puta izjavio da želi da Grenland postane nova savezna država Sjedinjenih Američkih Država i da bi mogao da upotrebi vojnu silu kako bi preuzeo tu autonomnu teritoriju Kraljevine Danske.

Tramp je to pitanje postavio kao glavni prioritet nacionalne bezbednosti, navodeći da SAD moraju da dobiju tu teritoriju, kako bi obezbedile poziciju na Arktiku.

