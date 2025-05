POLITIČARKA IZREŠETANA NA ULICI! Uznemirujuć snimak ubistva emitovan UŽIVO na Fejsbuku (VIDEO)

Ono što je počelo kao svečani marš političke partije brzo se pretvorilo u scenu terora u Meksiku u nedelju uveče kada je kandidatkinja za gradonačelnicu ubijena zajedno sa još troje ljudi.

Sve je emitovano uživo na Fejsbuku. Na snimku je prikazana Jesena Lara Gutjerez kako pozdravlja stanovnike, okružena karavanom pristalica.

Ubrzo je pucnjava odjeknula i prekinula slavlje.



Meksička predsednica Klaudija Šejnbaum potvrdila je napad tokom jutarnje konferencije za štampu i rekla da još nema informacija o motivu.

#BREAKING #MEXICO #Veracruz #NarcosMX



Violence against politicians in Mexico continues, particularly at the local level, linked to CARTELS



🔴 MEXICO , VERACRUZ :

MOMENT THE MORENA PARTY CANDIDATE FOR MAYOR OF TEXISTEPEC, Yesenia Lara Gutiérrez, WAS SHOT AND KILLED



along with… pic.twitter.com/xq7cG2LA7c