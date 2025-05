Evo šta bi se narednih nekoliko dana moglo dogoditi

Aktivan period jakih oluja je u toku u SAD zbog rekordnih vrućina koje su zabeležene, a sada se pretnja dodatno pojačala, stavljajući velike naseljene oblasti, od Čikaga do Nešvila, pod ozbiljan rizik dok zemlja ulazi u vrhunac sezone tornada.

Tornado of the event today in New Richmond, Wisconsin just east of Minneapolis pic.twitter.com/ZFOiUZpQyW — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) 16. мај 2025.

Snažne oluje pogodile su delove centralnog dela SAD u sredu, a pretnja od oluja u četvrtak predstavlja opasnost za desetine miliona ljudi na Srednjem zapadu, gde su neka područja već pogođena razornim udarima vetra, gradom i tornadima.

Ovakve neprilike su deo onoga što će se verovatno dogoditi tokom nedelju dana neprekidnog žestokog vremena nevremena sa sve većom verovatnoćom ozbiljnog izbijanja oluja u petak, posle nedavnog perioda zatišja.

Ova godina je već izuzetno aktivna kada je reč o tornadima u Sjedinjenim Američkim Državama, ali maj je obično najintenzivniji mesec od svih.

TORNADO OUTBREAK POSSIBLE FRIDAY southeast Missouri through southern Ohio!



This includes locations like Poplar Bluff, MO; Jonesboro, AR, Paducah, KY; Evansville, IN; Carbondale, IL; Louisville, KY; and Cincinnati. Even Memphis to Nashville could be a corridor for… pic.twitter.com/flgKMxEqgm — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) 16. мај 2025.



Godina 2025. je treća najaktivnija po tom pitanju do sada, odmah iza rekordne sezone iz 2011. i prošlogodišnje izuzetno aktivne sezone.

Evo šta bi se narednih nekoliko dana moglo dogoditi:

Oluja koja se u četvrtak ujutro formirala na severu centralnog dela SAD podstakla je snažne i burne oluje kasnije tokom popodneva i večeri na Srednjem zapadu.

Više od 20 miliona ljudi, od Minesote do Mičigena i Indijane – uključujući Mineapolis, Milvoki i Čikago – nalazi se pod rizikom od 3. do 5. stepena ozbiljnih oluja, prema Centru za prognozu oluja.

Najmanje devet tornada prijavljeno je u Minesoti i Viskonsinu, dok su se grmljavinske oluje razvijale tokom popodneva u četvrtak.



Značajna šteta prijavljena je u okrugu Dodž u Viskonsinu, gde su izdata upozorenja za upotrebu skloništa i evakuaciju stanovništva, prema rečima šerifa Deja Šmita.

DTX continues Severe Thunderstorm Warning [tornado: POSSIBLE, wind: 60 MPH (RADAR INDICATED), hail: <.75 IN (RADAR INDICATED)] for Huron, Sanilac [MI] till 2:15 AM EDT https://t.co/n2JolD2cRp pic.twitter.com/3868N8oKKJ — USA Weather Bot (@USAtorandowatch) 16. мај 2025.

Jedna osoba je prevezena u bolnicu sa povredama u Džunou, rekao je šerif, dodajući da su "možda još jedna ili dve osobe lakše povređene".



Mnoge ulice i autoputevi u okrugu su zatvoreni zbog oborenih električnih žica i stabala, rekao je Šmit. U Džunou, više kuća je oštećeno, a barem jedna je pretrpela urušavanje krova. Svi koji su se nalazili unutra uspeli su da izađu na sigurno, dodao je.

Front oluje koja se kreće preko jezera Mičigen počela je da ulazi u Mičigen i severni deo Indijane u četvrtak uveče.

Snažni vetrovi biće glavna pretnja tokom noći, uz mogućnost pojave tornada. Očekuje se da će oluje oslabiti posle ponoći preneo je CNN.

Autor: A.A.