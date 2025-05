Ovo je trenutak kada je brod udario u most u Njujorku! Jezivi snimak kruži mrežama! (FOTO+VIDEO)

Na mreži X pojavio se dramatičan snimak koji prikazuje trenutak kada meksički brod za obuku udara u Bruklinski most u Njujorku. U nesreći su dve osobe poginule, dok je 19 povređeno, među kojima je dvoje u kritičnom stanju, potvrdio je jutros gradonačelnik Njujorka Erik Adams.

Video zapis, koji se velikom brzinom proširio društvenim mrežama, prikazuje kako brod ulazi pod most, nakon čega se tri jarbola lome uz jeziv zvuk metala, dok se okupljeni posmatrači u pozadini uzvikuju u šoku. Prizori su izazvali lavinu komentara – od saosećanja do straha i ogorčenja – a mnogi korisnici X-a ističu da su snimci „previše uznemirujući za gledanje“.

Brod krenuo ka Islandu, nesreća zbog mehaničkog kvara



Son of a bitch! A boat just got taken out by a very busy Brooklyn Bridge! Hope everyone’s okay, both in the boat and on the Bridge!!! pic.twitter.com/gHcj8uqq0v

Gradonačelnik Adams je u objavi na platformi X naveo da je brod udario u most zbog mehaničkog kvara, pri čemu su tri jarbola oštećena. Na brodu se u tom trenutku nalazilo 277 ljudi, uglavnom pripadnika meksičke mornarice i kadeta na obuci. Plovilo je bilo na putu ka Islandu kada je došlo do nesreće.

Iako je šteta na brodu ozbiljna, preliminarna procena njujorškog Odeljenja za saobraćaj pokazuje da Bruklinski most nije pretrpeo veća oštećenja. Komesar za saobraćaj Idanis Rodrigez izjavio je da se na mostu nije uočilo značajno strukturno oštećenje. Most je otvoren za saobraćaj, ali se ronioci, iz predostrožnosti, nalaze u vodi i pregledaju okolinu.

Earlier tonight, the Mexican Navy tall ship Cuauhtémoc lost power and crashed into the Brooklyn Bridge.



At this time, of the 277 on board, 19 sustained injuries, 2 of which remain in critical condition, and 2 more have sadly passed away from their injuries. pic.twitter.com/mlaCX0X8Mh