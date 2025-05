JOŠ JEDNA TRAGEDIJA U NJUJORKU: Posle pada helikoptera, ljudi izgubili živote i na brodu! Udario je u most, šire se stravični snimci

Najmanje dve osobe su poginule, a 22 osobe su povređene nakon što je visoki jedrenjak meksičke mornarice udario u Bruklinski most u Njujorku, saopštila je Meksička mornarica.

Incident se dogodio u subotu uveče, kada je školski brod „Kuahtemok“, poznat po svojim visokim jarbolima, pokušao da prođe ispod mosta. Video snimci prikazuju trenutak kada jarboli broda zapinju za konstrukciju mosta, nakon čega su delovi jarbola pali na palubu.

Prema izveštajima američkih medija, više članova posade nalazilo se na jarbolima u trenutku udara, što je dodatno povećalo broj povređenih. Gradonačelnik Njujorka Erik Adams potvrdio je da Bruklinski most nije pretrpeo oštećenja, dok su vlasti pokrenule hitnu istragu incidenta.

NEW: Video shows sailors on the masts of the Mexican Navy ship Cuauhtémoc before it hit the Brooklyn bridge. #PuenteDeBrooklyn #Barco #boat pic.twitter.com/gW5GXBfp1a

Njujorška služba za vanredne situacije (NYCEM) saopštila je da je „u toku odgovor na incident“, ali nisu pružene dodatne informacije. Vatrogasna služba Njujorka potvrdila je da su nadležne službe reagovale na lice mesta zbog povreda, ali nije precizirano da li su povređeni bili na brodu ili na mostu.

„Situacija se razvija i detalji još nisu potvrđeni“, saopštio je NYCEM na mreži Iks (bivši Tviter).

