TRAMP OTKRIO ŠTA MU JE PUTIN REKAO O MELANIJI 'A šta je sa mnom?!'

Nakon što je završio razgovor sa Vladimirom Putinom, koji je trajao nešto više od dva sata, i objavio nekoliko najzanimljivijih trenutaka na društvenoj mreži „Truth Social“, Donald Tramp se obratio novinarima u Ružičnjaku ispred Bele kuće.

Rekao je da je razgovor pokazao da je „postignut napredak“ i ponovio da je odmah nakon toga razgovarao sa evropskim liderima.

- Nadam se da smo nešto uradili. Trudimo se da sve to dovedemo do kraja. „Rat nikada nije trebalo da se desi, on svake nedelje odnosi hiljade života - rekao je Tramp.

Takođe je otkrio detalj koji nije podelio na društvenim mrežama, da je Putin pohvalio njegovu suprugu Melaniju.

- Rekao mi je da Rusi poštuju prvu damu. Šta je sa mnom? - Tramp se našalio i zaključio:

- U redu je, nemam problem sa tim.

Američki zvaničnici su kasnije otkrili da je i državni sekretar Marko Rubio učestvovao u telefonskom razgovoru između Trampa i Putina, pridruživši se tokom njegovog leta iz Evrope u Vašington.

Autor: A.A.