Detalji ubistva Andrija koji je likvidiran ispred elitne škole u Madridu: Upucan u glavu, leđa... (FOTO+VIDEO)

Andrij Portnov, bivši savetnik bivšeg ukrajinskog predsednika Viktora Janukoviča, ubijen ispred Američke škole u Pozuelo de Alarcónu, u Madridu. U pitanju je obrazovna ustanova koja se smatra jednom od najsigurnijih u Madridu, zbog čega je ovaj događaj još šokantniji ljudima širom Španije, ali i u celom svetu.

Neki svedoci navode da je napadač, koji je navodno peške pobegao u pravcu Casa de Campo, nosio plavi trenerku i torbicu oko struka.

#Breaking : Andriy Portnov, former aide to ex- #Ukrainian President Viktor Yanukovych, was assassinated in #Madrid —reportedly by #Ukraine 's intelligence services. Portnov had faced treason charges in Ukraine and was accused of collaborating with #Russia . He was shot five times and,… pic.twitter.com/KknsRReHBA

Policija ga intenzivno traži i sumnja se da ima jednog ili dva saučesnika u blizini koji su mu pružili podršku. Govori se o osumnjičenima koji su bili na motociklu, abc.es.

Inače, Portnov je bio bivši ministar u poslednjoj proruskoj vladi Ukrajine, a istraživan je zbog pronevere sredstava i kršenja ljudskih prava (takođe i od strane Evropske unije), donošenja represivnih zakona protiv demonstranata i saučesništva u ruskoj aneksiji Krima.

Po dolasku na mesto zločina, hitna pomoć Summa112 mogla je samo da konstatuje smrt, usled teških povreda izazvanih s najmanje pet hitaca iz vatrenog oružja, u glavu i leđa. Povrede su bile smrtonosne bez šanse za preživljavanje.

BREAKING They say Andriy Portnov, pro Russian legal advisor to the former pro Russian President Yanukovych and anti Maidan bastard, who up to now had uncontrolled influence on Ukrainian legal system and courts was killed this morning in the Madrid suburb while picking up his kids… pic.twitter.com/Av1sDg9eMB