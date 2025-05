NOVI DETALJI LIKVIDACIJE POLITIČARA U MADRIDU: Školu pohađaju deca Tonija Krosa, Marsela, Toresa, Simeonea (FOTO+VIDEO)

Ukrajinski političar Andrej Portnov likvidiran je u Madridu dok je vodio svoju ćerku u školu.

Otac devojčice koja pohađa školu ispred koje je Portnov ubijen oglasio se za Kurir.

- Jutros sam odvezao svoje dete u školu i kao i svakog dana stigao sam na vreme 08.50, jer škola počinje u 08.55. Otišao sam do obližnjeg kafe bara da popijem kafu i posle toga otvorio sam mejl, kada sam video da je neko ubijen ispred samog ulaza u školu, odnosno ispred školske kapije - kaže G. T. M., otac devojčice koja ide u ovu elitnu madridsku školu.

- Nisam čuo nikakve pucnjeve a bio sam udaljen 400 metara od škole, što govori da je neko pucao sa prigušivačem. Američka škola u Madridu nalazi se u madridskoj oblasti Pozuelo de Alarkon, što je najbogatija oblast u celoj Španiji i u školi idu deca od mnogih poznatih fubalera, kao što su Toni Kros, Diego Simeone, Fernando Tores, Marselo. Škola čak ima blindirane prozore i veliko obezbeđivanje. Ovo je dokaz da deca više nisu sigurna nigde na planeti - rekao je za Kurir G. T. M.

#Breaking : Andriy Portnov, former aide to ex- #Ukrainian President Viktor Yanukovych, was assassinated in #Madrid —reportedly by #Ukraine 's intelligence services. Portnov had faced treason charges in Ukraine and was accused of collaborating with #Russia . He was shot five times and,… pic.twitter.com/KknsRReHBA

Policija je dojavu o pucnjavi primila u 9.15 po lokalnom vremenu.

Portnov je bio viši pomoćnik predsednika Ukrajine Viktora Janukoviča, koji je vodio zemlju od 2010. do 2014. pre nego što je svrgnut.

Igrao je ključnu ulogu u izbornom timu bivšeg predsednika, na čelu pravnog odeljenja u pet godina pre pobede 2010. – ali je pobegao iz Ukrajine posle 2014. godine.

Predsednik Viktor Janukovič, koji je takođe nekoliko puta bio premijer zemlje, zbačen je sa vlasti 2014. nakon višemesečnih protesta i takozvane Revolucije dostojanstva, odnosno Majdana.

Od tada Janukovič živi u izgnanstvu u Rusiji.

Portnovljevo telo je još uvek bilo na mestu događaja skoro dva sata nakon pucnjave i biće uklonjeno tek po odobrenju sudije.

BREAKING They say Andriy Portnov, pro Russian legal advisor to the former pro Russian President Yanukovych and anti Maidan bastard, who up to now had uncontrolled influence on Ukrainian legal system and courts was killed this morning in the Madrid suburb while picking up his kids… pic.twitter.com/Av1sDg9eMB