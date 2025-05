Zastrašujući snimak trenutka nesreće: Pogledajte kako je došlo do pada Cesne u Kaliforniji (FOTO+VIDEO)

Američki Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB) pokrenuo je istragu nakon što se avion Cesna S550 Sitejšn (Cessna Citation S/II) srušio u stambenu četvrt Tierasanta u kojoj uglavnom žive pripadnici oružanih snaga sa porodicama, na službi u vojnoj bazi kraj San Dijega u Kaliforniji.

Cesna, registrovana pod oznakom N666DS, je po svoj prilici udarila u dva električna dalekovoda dok se približavala aerodromu Montgomery-Gibs Egzekjutiv (MYF) 22. maja 2025. godine, o čemu je naš portal među prvima na ovim prostorima izvestio.

Iako su detalji o broju žrtava još uvek nejasni (policija je potvrdila najmanje dve žrtve, dok Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) navodi da je poginulo najmanje šest lica), svi najnoviji izveštaji govore da su pilot i pet putnika u avionu poginuli prilikom udesa.

Unbelievable moments caught on doorbell cams during the San Diego plane crash. See the raw footage. #PlaneCrash #SanDiego pic.twitter.com/OcgekC5JY2

Najmanje tri osobe bili su članovi nezavisne muzičke agencije Saund talent grup (Sound Talent Group) uključujući Dejvida Šapira, jednog od osnivača, koji je imao letačku dozvolu.

Među poginulima je po svoj prilici i bivši bubnjar grupe Đavo nosi Pradu (Devil Wears Prada) Danijel Vilijams: naime, članovi ovog benda su 22. maja na Instagramu objavili njegovu fotografiju i poruku "Bez reči. Dugujemo ti sve. Volimo te zauvek".

Nakon tragedije, kako navodi Aerotime, gradonačelnik San Dijega, Tod Glorija, napisao je da je na licu mesta u Marfi Kenjonu (deo San Dijega u kom je došlo do nesreće) video "brz i koordinisan rad hitnih službi. Njihova reakcija je spasila živote".

Aftermath and fire after Cessna #planecrash in #SanDiego neighborhood. Matt Baker reporting live.

Jet fuel ignited homes and cars all on board the plane perished. Streets evacuated. Navy housing in Murphy Canyon, hitting 15 homes (red pin). Thick fog. The plane was trying to… pic.twitter.com/CDC3GxvDLY