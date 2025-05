Četiri scenarija za kraj rata u Ukrajini: Opcije su "Gruzija", "Izrael", Južna Koreja i "Belorusija"

Rusija i Ukrajina mogle bi do sredine godine da postignu "nesavršen dogovor" kojim bi se rat na terenu zamrznuo, ali bez sklapanja sveobuhvatnog mirovnog sporazuma, navedeno je u novom izveštaju geopolitičkog centra američke banke JP Morgan Čejs.

U izveštaju savetodavnog tela za globalne izazove američke banke se navodi da je za predsednika Rusije Vladimira Putina i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog završna faza već stigla, objavljeno je na sajtu banke.

Trajnost bilo kakvog dogovora zavisi i od toga koliko će Putin biti zadovoljan zapadnim i ukrajinskim ustupcima, kao i od snage bezbednosnih garancija koje će pratiti sporazum, navodi se u izveštaju.

U analizi su navedena četiri moguća scenarija mirovnih pregovora, uz paralele sa drugim sukobima i procenu verovatnosti za svaki od njih.

Nijedan scenario, međutim, ne pretpostavlja da će Ukrajina vratiti punu kontrolu nad svojim teritorijem ili se pridružiti NATO.

Analitičari smatraju da je najverovatniji ishod, sa 50 odsto izgleda, scenario "Gruzija".

U tom slučaju Ukrajina ne bi dobila ni strane trupe ni značajnu vojnu podršku, što bi zemlju ostavilo izloženom daljoj nestabilnosti, usporilo njen put prema EU i NATO i dovelo do "postupnog povratka pod ruski uticaj".

#JPMorgan models 4 scenarios for end of #Russia's #war against #Ukrainehttps://t.co/JfdO4DtL0a