PUCNJAVA U TRŽNOM CENTRU: Ranjeno pet osoba - Napadač u BEKSTVU

U tržnom centru u gradu Voterberi u Konektikatu došlo je do pucnjave, u kojoj je ranjeno pet osoba, a policija u toj američkoj državi uhapsila je osobu osumnjičenu za napad.

Policija je saopštila da ne veruje da se radi o slučajnom činu nasilja, već da je napadač poznavao žrtve, a da je pucnjavi prethodio sukob, prenosi AP.

U saopštenju policije se dodaje da je incident u utorak mogao da rezultira većim brojem ranjenih da se kupci nisu na vreme sklonili na bezbedno.

Guverner Konektikata, Ned Lamont, rekao je da će državna policija pomagati u istrazi.

