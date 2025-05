Šok otkriće o atentatu na ruskog političara: Potez ubice zaprepastio sve

Eksplozija u kojoj je 28. maja poginuo Zaur Gurcijev, zamenik gradonačelnika Stavropolja i učesnik Specijalne vojne operacije u Ukrajini, najverovatnije je bila samoubilački napad koji je izveo lokalni stanovnik Nikita Penjkov, nezvanično saznaju ruski mediji.

Prema preliminarnim rezultatima istrage, Penjkov je imao improvizovanu eksplozivnu napravu u torbi, koju je aktivirao u trenutku kada se maksimalno približio Gurcijevu s leve strane – upravo tamo gde mu se nalazila torba.

Naprava je bila bez spoljne zaštitne obloge, što je, kako tvrde istražitelji, razlog zbog kojeg na mestu eksplozije nije ostalo nikakvih vidljivih delova bombe. Snaga eksplozije bila je ekvivalentna oko 300 grama TNT-a.

Istraga u toku, sumnja na terorizam i sabotažu

Iako zvanična verzija još nije potvrđena, vodeća hipoteza ruskog Istražnog komiteta jeste da je reč o terorističkom aktu koji je Penjkov svesno izveo, znajući da nosi eksploziv i da će time ubiti i sebe i Gurcijeva.

Guverner Stavropoljskog kraja Vladimir Vladimirov izjavio je da se trenutno razmatraju sve verzije, uključujući i mogućnost da je reč o sabotaži koju su, kako je naveo, možda organizovali „ukrajinski nacisti“.

In Stavropol, a grenade finally did what justice couldn’t — Zaour Gurtiev is dead.



Deputy mayor. Major. Recipient of Russia’s so-called “Order of Courage.”

His “courage”? Enhancing missile guidance systems used to bomb Mariupol, targeting Ukrainian defenders and Azov supply… pic.twitter.com/lZtW18dyFM