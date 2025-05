MAJKA PRODALA ĆERKU (6)! Osuđena je na doživotnu, još se ne zna gde je devojčica, baka JECALA OD BOLA: Zbog očiju i kože su je želeli (FOTO+VIDEO)

Južnoafrički sud danas je osudio na doživotnu zatvorsku kaznu Rakel Keli Smit, koja je prodala svoju šestogodišnju ćerku u februaru 2024. godine, a na istu kaznu je osuđen i njen partner Žaken Apolis i njihov prijatelj Steveno van Rin.

Sud je izrekao ovu presudu nakon šestonedeljnog suđena za nestanak Džošlin Smit 2024. u blizini Kejptauna.

Protiv troje optuženih svedočilo je više od 30 osoba, koji su otkrili da je porodični život šestogodišnjakinje bio težak, a prijateljica i komšinica Keli Smit, Lorenša Lombard, rekla je da je devojčica prodata.

Majka prodala ćerkicu iscelitelju koji je želeo njene "oči i kožu"?!

Lombardova je tvrdila da joj je Smitova rekla da je uradila "nešto glupo" i prodala Džošlin tradicionalnom iscelitelju, poznatom u Južnoj Africi kao "sangoma", koji je navodno želeo "oči i kožu" devojčice, prenosi BBC.

Navodno je Smitova prodala dete jer joj je bio potreban novac za drogu.

Lokalni sveštenik je svedočio da je 2023. godine čuo Smitovu, majku troje dece, kako govori o prodaji svoje dece za 20.000 randa (1.100 dolara) po osobi, iako je rekla da je spremna da prihvati nižu sumu od 275 dolara.

Učiteljica devojčice Edna Mart ju je opisala kao tihu i vrlo urednu učenicu. Učiteljica je zatim svedočila da joj je Keli Smit, tokom potrage za malenom Džošlin, rekla da je njena ćerka već "na brodu, unutar kontejnera, i da su na putu ka Zapadnoj Africi".

Na suđenju je saslušana i socijalna radnica, koja je ispričala da su Džošlin i njen stariji brat, koji sada ima 11 godina, bili zanemarivani.

Baka optužila ćerku: Kako živiš sama sa sobom?

Majka Keli Smit, Amanda Smit Danijels, tokom suđenja je zamolila ćerku da vrati ili otkrije gde se nalazi Džošlin.

- Ne osećam da će bilo koja kazna koju dobiju vratiti moje unuče. Nestanak Džošlin ostavio je porodicu potpuno slomljenom - rekla je ona i pozvala svoju ćerku da prestane da krivi druge za svoju nesreću jer je ona "počinilac".

- Kako spavaš, kako živiš sa sobom - upitala ju je potom Amanda jecajući.

Smitova se borila sa zavisnošću od narkotika od svoje 15. godine. Često je zlostavljala majku sa kojom je živela i svoju decu kad bi bila pod uticajem nedozvoljenih supstanci. Kad je zapretila da će izbosti sopstvenog sina, majka ju je izbacila iz kuće.

Zanimljivo je i da je trebalo da prođe čak pet meseci da majka registruje rođenje devojčice, što se po zakonu treba učiniti u roku od 30 dana.

Kasnije, kada je otišla na odvikavanje, porodična prijateljica je sa suprugom nameravala da usvoji Džošlin, ali porodica nije na to pristala.

Tokom suđenja Smitova je opisana kao manipulativna i neko ko govori same laži, a socijalni radnik koji je pisao izveštaj o njoj i njenim saučesnicima, rekao je da nije teško zaključiti da je Smitova glavni um za trgovinu njenom sopstvenom ćerkom.

Do danas niko ne zna što se s devojčicom tačno dogodilo.

Ni Keli Smit, ni drugi optuženi na sudu nisu pokazali kajanje.

Autor: Jovana Nerić