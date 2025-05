UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Poznata rijaliti učesnica UBIJENA nasred ulice dok je držala ćerke za ruke - Bila u 4. mesecu TRUDNOĆE (VIDEO)

Teodora Marcu, bivša učesnica šeste sezone rijalitija "Ostrvo ljubavi" ("Insula Iubirii") popularnog u Rumuniji, ubijena je u petak uveče na ulici u rezidencijalnom naselju Kosmopolis, u okrugu Ilfov. Mlada žena je bila u četvrtom mesecu trudnoće i u trenutku tragedije držala je za ruke svoje dve ćerke.

Šokantno ubistvo dogodilo se u petak uveče, u 19:09 časova, na ulici u rezidencijalnom naselju Kosmopolis, opština Štefanešti de Žos, okrug Ilfov. Policajci iz Policijske stanice grada Voluntari obavešteni su putem poziva da je žena stara 23 godine upucana na ulici, javlja Antena Observator.

Trenutak ubistva zabeležen je kamerama. Muškarac je išao direktno ka mladoj ženi od 23 godine i ispalio više hitaca iz vatrenog oružja. Prijateljica žrtve uzela je bebu iz naručja mlade žene i zatražila pomoć od prisutnih. Neposredno nakon napada, muškarac je pobegao.

Teodora Marcu, a former contestant on "Temptation Island Romania", was shot dead on a street in the Cosmopolis residential neighborhood, Ilfov County, Romania. The young woman was pregnant and was holding her two little girls at the time of the tragedy. pic.twitter.com/sH8f0uDhqB