Makronova majka starija od snaje 3 godine! Ko su roditelji francuskog predsednika?

Posle nedavnog incidenta u avionu, mediji i javnost ponovo su se dohvatili nesvakidašnje, neki će reći i bizarne, ljubavne priče čiji su glavni akteri Emanuel Makron i njegova 24 godine starija supruga Brižit.

Već i laste na grani znaju da je sve počelo još dok je on bio u srednjoj školi, da je ona tada bila udata i imala porodicu, da su prekršili pravila i preskočili granice do kojih nisu smeli ni da stignu, a kamoli da ih prelaze.

Roditelji predsednika Francuske bili su šokirani saznanjem da im se sin, u to vreme 15-godišnjak, zaljubio u znatno stariju Brižit Ozijer, nastavnicu koja mu je predavala književnost u srednjoj školi u Amjenu.

Mlađanog Emanuela nisu interesovale vršnjakinje, već jedna elegantna, otmena i zrela žena koja je, bar do tada, bila u srećnom braku i podizala troje dece. Brižit je na sve to zaboravila kada je shvatila da je tinejdžer do ušiju zaljubljen u nju.

Za dve godine starijeg bankara Andre-Luija Ozijera udala se 1974. Kada je njen suprug saznao za vezu sa Emanuelom, istog časa je predao papire za razvod. Međutim, brak je zvanično okončan tek 2006. Već naredne godine Brižit je postala gospođa Makron. NJen četvrt veka mlađi muž odlučio je da neće imati biološku decu.

- To je odluka koju sam sam doneo. Moja supruga ima troje dece, neka su već bila odrasla kada sam je upoznao. Dogovorili smo se da je najvažnija stvar da ih izvedemo na pravi put i da ih volimo. Sada imam sedmoro unuka. Volimo se i prihvatamo jedni druge - ispričao je svojevremeno.

Dugo se u Francuskoj pričalo da Emanuelovi roditelji ne gledaju blagonaklono na njegovu ljubav sa Brižit, da su ga čak primorali da promeni školu kada su saznali da se zaljubio u nastavnicu i da su u početku mislili da se on, zapravo, zabavlja sa njenom ćerkom.

Žan-Mišel Makron nedavno je u intervjuu za list L'Alsace istakao da je njegov sin još u mladim godinama dokazao da je slobodan: "Možda je bilo rano, ali kasnije se pokazalo da je to nešto stvarno".

Međutim, njegovoj majci Fransoaz bilo je teže da prihvati snaju. Zbog razlike u godinama, naravno. Štaviše, ona je od Brižit starija samo tri godine. Čak se u nekom momentu i suočila s njom.

- Nismo mogli da verujemo. Jasno je da nismo mogli da kažemo: 'To je sjajno' kad je Emanuel sreo Brižit. Pitala sam je: Zar ne shvataš? Ti si proživela život, a on nikada neće imati decu s tobom...

Emanuel Makron je, pak, ignorisao molbe roditelja. Nastavio je da se viđa s nastavnicom i nakon što su ga iz Amjena poslali u Pariz na školovanje. Kao što znamo, isterali su svoje i ljubav je pobedila. A njegovi roditelji? Pomirili su se sa sudbinom. Morali su.

- Naš odnos je prijateljski. Brižit i ja imamo iste interese i prioritete, sve govorimo jedna drugoj - prenela je Gala reči gospođe Fransoaz Makron.

Autor: S.M.