Ljudi beže da spasu živu glavu, urušio se deo kratera: Novi dramatični snimci Etne

Prava drama odvija se na Siciliji gde je ponovo došlo do erupcije Etne, u trenutku dok je gore bio veći broj turista.

Prema Nacionalnom institutu za geofiziku i vulkanologiju, Opservatoriji Etne u Katanji, erupcija je prouzrokovana piroklastičnim tokom, verovatno nastalim usled urušavanja materijala sa severnog dela jugoistočnog kratera.

Društvenim mrežama šire se neverovatni snimci.

Vulkanski tremor dostigao je veoma visoke vrednosti, a centar aktivnosti nalazi se u oblasti jugoistočnog kratera.

Video snimci na društvenim mrežama prikazuju planinare i posetioce kako panično beže dok gust crni dim kulja iz kratera.

Preliminarni izveštaji govore da se lava nije proširila preko ivice Vale del Leone.

Mt Etna erupting during our tour- all safe but it was scary! #sicily #etna pic.twitter.com/nHOKkCSJeQ